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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Ülke puanı için

Ülke puanı için

Fırtına, C Grubu'nda yarın temsilcisi Getafe ile karşılaşacak. Karadeniz ekibi ardından ise ekibi Basel ile 'ta deplasmanda bu sezonki son Avrupa maçına çıkacak. 1 puanı olan ve grupta iddiası bulunmayan bordo- mavililer ülke puanına katkıda bulunmak için mücadele edecek.

Fırtına, C Grubu'nda yarın temsilcisi Getafe ile karşılaşacak. Karadeniz ekibi ardından ise ekibi Basel ile 'ta deplasmanda bu sezonki son Avrupa maçına çıkacak. 1 puanı olan ve grupta iddiası bulunmayan bordo- mavililer ülke puanına katkıda bulunmak için mücadele edecek.
  1. 27.11.2019
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