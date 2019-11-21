Sosa sevinci

Süper Lig'de bu hafta Ankaragücü deplasmanına konuk olacak Trabzonspor'da idmanlar sürüyor. Sakatlığı bulunan kaptan Jose Sosa dün takımla birlikte çalıştı. Ancak sağlık heyeti ve teknik direktör Ünal Karaman, Arjantinli yıldız için son kararlarını vermediler. Maç saatine kadar durumu gözlenecek. Obi Mikel ve Yusuf Sarı'nın da dönmesi Ünal Karaman'ı memnun etti. Daniel Sturridge ve Caleb Ekuban ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor. Karaman, Sturridge'i Ankagücü deplasmanında kullanmak istiyor ancak durumu belirsiz.