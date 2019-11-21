Sosa sevinci
Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan kaptan Sosa takımla birlikte çalıştı. Yine de riske edilip edilmeyeceği maç saatinde belli olacak.
Süper Lig'de bu hafta Ankaragücü deplasmanına konuk olacak Trabzonspor'da idmanlar sürüyor. Sakatlığı bulunan kaptan Jose Sosa dün takımla birlikte çalıştı. Ancak sağlık heyeti ve teknik direktör Ünal Karaman, Arjantinli yıldız için son kararlarını vermediler. Maç saatine kadar durumu gözlenecek. Obi Mikel ve Yusuf Sarı'nın da dönmesi Ünal Karaman'ı memnun etti. Daniel Sturridge ve Caleb Ekuban ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor. Karaman, Sturridge'i Ankagücü deplasmanında kullanmak istiyor ancak durumu belirsiz.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
Sosa sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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