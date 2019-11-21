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21 Kasım 2019, Perşembe
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Sosa sevinci

Sosa sevinci

Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan kaptan Sosa takımla birlikte çalıştı. Yine de riske edilip edilmeyeceği maç saatinde belli olacak.

Süper Lig'de bu hafta Ankaragücü deplasmanına konuk olacak 'da idmanlar sürüyor. Sakatlığı bulunan kaptan dün takımla birlikte çalıştı. Ancak sağlık heyeti ve teknik direktör , Arjantinli yıldız için son kararlarını vermediler. Maç saatine kadar durumu gözlenecek. Obi Mikel ve Yusuf Sarı'nın da dönmesi Ünal Karaman'ı memnun etti. ve Caleb Ekuban ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor. Karaman, Sturridge'i Ankagücü deplasmanında kullanmak istiyor ancak durumu belirsiz.

  1. 21.11.2019
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