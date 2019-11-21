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21 Kasım 2019, Perşembe
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Dursun ile başbaşa

Dursun ile başbaşa

, eksikler nedeniyle Ankaragücü karşılaşmasında sol bekte 'u oynatacak.

Teknik direktör , eksikler nedeniyle Ankaragücü karşılaşmasında sol bekte 'u oynatacak. Başarılı çalıştırıcı, "Geçen sezondan beri birçok genç isme bu şekilde şans verdim. Sahada rahat ol. Hata yapsan da ben senin arkanda duracağım. Sen oyununa konsantre ol ve verilen görevi yap" diyerek 20 yaşındaki öğrencisine moral aşılıyor.

  1. 21.11.2019
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