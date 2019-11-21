Dursun ile başbaşa
Teknik direktör Ünal Karaman, eksikler nedeniyle Ankaragücü karşılaşmasında sol bekte Abdurrahim Dursun'u oynatacak.
Teknik direktör Ünal Karaman, eksikler nedeniyle Ankaragücü karşılaşmasında sol bekte Abdurrahim Dursun'u oynatacak. Başarılı çalıştırıcı, "Geçen sezondan beri birçok genç isme bu şekilde şans verdim. Sahada rahat ol. Hata yapsan da ben senin arkanda duracağım. Sen oyununa konsantre ol ve verilen görevi yap" diyerek 20 yaşındaki öğrencisine moral aşılıyor.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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