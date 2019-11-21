Dursun ile başbaşa

Teknik direktör Ünal Karaman, eksikler nedeniyle Ankaragücü karşılaşmasında sol bekte Abdurrahim Dursun'u oynatacak. Başarılı çalıştırıcı, "Geçen sezondan beri birçok genç isme bu şekilde şans verdim. Sahada rahat ol. Hata yapsan da ben senin arkanda duracağım. Sen oyununa konsantre ol ve verilen görevi yap" diyerek 20 yaşındaki öğrencisine moral aşılıyor.