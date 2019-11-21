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21 Kasım 2019, Perşembe
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Dayanıklılık idmanı yaptı

Dayanıklılık idmanı yaptı

'un dünkü antrenmanında Abdulkadir Parmak hırslıydı. 25 yaşındaki futbolcu takım ile birlikte gerçekleştirdiği idmanın ardından içeri girmedi.

'un dünkü antrenmanında Abdulkadir Parmak hırslıydı. 25 yaşındaki futbolcu takım ile birlikte gerçekleştirdiği idmanın ardından içeri girmedi. Sahada kalarak kondisyoner Gökhan Kandemir eşliğinde 15 dakika dayanıklılık çalışması yaptı. Cezası nedeniyle Ankaragücü maçında yok.

  1. 21.11.2019
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