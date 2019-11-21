Dayanıklılık idmanı yaptı
Trabzonspor'un dünkü antrenmanında Abdulkadir Parmak hırslıydı. 25 yaşındaki futbolcu takım ile birlikte gerçekleştirdiği idmanın ardından içeri girmedi.
Trabzonspor'un dünkü antrenmanında Abdulkadir Parmak hırslıydı. 25 yaşındaki futbolcu takım ile birlikte gerçekleştirdiği idmanın ardından içeri girmedi. Sahada kalarak kondisyoner Gökhan Kandemir eşliğinde 15 dakika dayanıklılık çalışması yaptı. Cezası nedeniyle Ankaragücü maçında yok.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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