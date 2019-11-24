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24 Kasım 2019, Pazar
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"İnanılmazlar"

"İnanılmazlar"

Usta hoca, “Her türlü zorluğu aşmaya gayret gösteren bir oyuncu topluluğum var. Onlara teşekkür ediyorum” dedi ve ekledi: İnanılmaz bir duruş sergiliyorlar.

, karşılaşma sonrası çok keyifliydi. Usta çalıştırıcı, liderliğe yükselen oyuncularını kutladı. "Başöğretmenimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Sadece yarın için değil, her zaman onlar bizim en kıymetlilerimiz, en değerlilerimiz. Ellerinden öpüyorum" diyerek söze başlayan Karaman, futbolcularına müthiş mücadelelerinden dolayı teşekkür etti.

İŞTE TAKIM BU

Ünal Karaman, "Karakterli oyuncu grubum üzere inanılmaz bir duruş sergiliyorlar. Saha içinde eksik kaldıkları konuları dostlukları ve takım olma bilinciyle kapatmaya çalışıyorlar" dedi ve şöyle devam etti: "Her türlü zorluğu aşmaya gayret gösteren bir oyuncu topluluğu var. Camialarına hizmet ediyorlar. Camiamız adına onlara teşekkür ediyorum."

KARAMAN PLAKAYI BULDU

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Ankaragücü ile birlikte bordo-mavili takımın başındaki 61. resmi maçına çıktı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada da Karaman'a destek mesajı yayınlandı

  1. 24.11.2019
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