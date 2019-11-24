"İnanılmazlar"
Usta hoca, “Her türlü zorluğu aşmaya gayret gösteren bir oyuncu topluluğum var. Onlara teşekkür ediyorum” dedi ve ekledi: İnanılmaz bir duruş sergiliyorlar.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, karşılaşma sonrası çok keyifliydi. Usta çalıştırıcı, liderliğe yükselen oyuncularını kutladı. "Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Sadece yarın için değil, her zaman onlar bizim en kıymetlilerimiz, en değerlilerimiz. Ellerinden öpüyorum" diyerek söze başlayan Karaman, futbolcularına müthiş mücadelelerinden dolayı teşekkür etti.
İŞTE TAKIM BU
Ünal Karaman, "Karakterli oyuncu grubum üzere inanılmaz bir duruş sergiliyorlar. Saha içinde eksik kaldıkları konuları dostlukları ve takım olma bilinciyle kapatmaya çalışıyorlar" dedi ve şöyle devam etti: "Her türlü zorluğu aşmaya gayret gösteren bir oyuncu topluluğu var. Camialarına hizmet ediyorlar. Camiamız adına onlara teşekkür ediyorum."
KARAMAN PLAKAYI BULDU
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Ankaragücü ile birlikte bordo-mavili takımın başındaki 61. resmi maçına çıktı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada da Karaman'a destek mesajı yayınlandı
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
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