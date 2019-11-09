Yusuf Yazıcı: Lille’e alıştım

Fırtına'dan ayrılıp Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı alışma dönemini tamamladığını söyledi. Yıldız isim "Buraya alışmamda Zeki Çelik'in çok yardımı oldu. Fransızca da öğreniyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak çocukluk hayalimdi. Bunu gerçekleştirdim." dedi.