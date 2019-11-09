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09 Kasım 2019, Cumartesi
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Yusuf Yazıcı: ’e alıştım

Yusuf Yazıcı: Lille’e alıştım

'dan Fransız ekibi 'e transfer olan Yusuf Yazıcı önemli açıklamalarda bulundu. Fransızca öğrenmeye başladığını açıklayan yıldız futbolcu çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Fırtına'dan ayrılıp 'e transfer olan Yusuf Yazıcı alışma dönemini tamamladığını söyledi. Yıldız isim "Buraya alışmamda Zeki Çelik'in çok yardımı oldu. Fransızca da öğreniyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak çocukluk hayalimdi. Bunu gerçekleştirdim." dedi.

  1. 9.11.2019
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