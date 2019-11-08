Trabzonspor Krasnodar maçının ardından yurda döndü
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü haftasında deplasmanda Rusya ekibi Krasnodar ile oynadığı maçın ardından Trabzon'a döndü.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü maçında Trabzonspor, Rusya temsilcisi Krasnodar'a konuk oldu. Bordo-mavili takım birçok eksikle çıktığı karşılaşmada rakibine 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Trabzonspor 1 puanda kaldı ve Avrupa macerası grup aşamasında noktalandı. Krasnodar bu galibiyetle puanını 6'ya yükselterek iddiasını sürdürdü.
Trabzonspor Rusya ekibi Krasnodar ile oynadığı maçın ardından Saat 02.10'da Krasnodar'dan özel uçakla yola çıkan bordo-mavililer, 50 dakika süren yolculuğun ardından saat 03.00'te Trabzon'a ulaştı. Trabzonspor, bugün yapacağı antrenmanla ara vermeden pazar günü ligde sahasında karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
- 08.11.2019
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Toplam 4
Yorum
Dost Hoca sen avrupa kupasını ciddiye alsaydın genç takımla çıkmazdın. Ülke punına katkılarından dolayı tşk.
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Facia geliyorum dedi
Toplam 2
Yorum
BU İŞTE. ANLAŞILMAZ BİR DURUM GS İŞİ İMPARATOR SENİN GİBİ UEFA VA AVRUPA ŞAMPİYONU OLMUŞ BİR HOCA BU FUTBOLCULARI NASIL ALIR. BİRDE MAÇLAR BAŞLARKEN VE ANTREMAN YAPMADAN. SONUÇ
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Real Madrid'in eski yıldızı Galatasaray'ı eleştirdi: Çok kötü bir takım
Toplam 2
Yorum
BİR DE ANTREMAN YAPMADAN MAÇLARA ÇIKTI GS LI OYUNC GS BU SENE TRANSFER YAPMADI. KAPI DIŞARI EDİLMİŞ TOPÇULARI SOKAKTAN TOPLAYIP GS TAKIMINA KOYDULAR. SONUÇTA GÖRÜLÜYOR İŞTE.
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