Trabzonspor Krasnodar maçının ardından yurda döndü

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü maçında Trabzonspor, Rusya temsilcisi Krasnodar'a konuk oldu. Bordo-mavili takım birçok eksikle çıktığı karşılaşmada rakibine 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Trabzonspor 1 puanda kaldı ve Avrupa macerası grup aşamasında noktalandı. Krasnodar bu galibiyetle puanını 6'ya yükselterek iddiasını sürdürdü.



Trabzonspor Rusya ekibi Krasnodar ile oynadığı maçın ardından Saat 02.10'da Krasnodar'dan özel uçakla yola çıkan bordo-mavililer, 50 dakika süren yolculuğun ardından saat 03.00'te Trabzon'a ulaştı. Trabzonspor, bugün yapacağı antrenmanla ara vermeden pazar günü ligde sahasında karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.