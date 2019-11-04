Trabzonspor Krasnodar maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Krasnodar maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 15.30’da yapılan antrenmanda toparlanma çalışmaları gerçekleştirildi.
Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ekuban, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Mikel ve Sturridge antrenmanda yer almadı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Krasnodar maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 04.11.2019
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joker62 Yine kendisine yakışan açıklama yapmış.Türk Futboluna Ü.Karaman gibi yönetici ve hoca kadroları gerekiyor.Tebrikler,Ünal Hocam
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