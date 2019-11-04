Trabzonspor Krasnodar maçı hazırlıklarına başladı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
04 Kasım 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor Krasnodar maçı hazırlıklarına başladı

maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor Krasnodar maçı hazırlıklarına başladı

, Avrupa Ligi C Grubu’nda 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör yönetiminde saat 15.30’da yapılan antrenmanda toparlanma çalışmaları gerçekleştirildi.

Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ekuban, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Mikel ve Sturridge antrenmanda yer almadı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 04.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor Krasnodar maçı hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN