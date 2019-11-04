Zeki Uzundurukan: Türk futbolunun canına okuyorlar ve hala koltukta oturuyorlar

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın A Spor'a yaptığı açıklamalar şöyle:

Açıklamada açıkça şunu söylüyor; golde tartışma varsa, penaltı pozisyonunda sıkıntı varsa, kırmızı kart pozisyonunda sıkıntı varsa VAR'ın başındaki orta hakemi çağırmalı uyarmalı. Pozisyonda sıkıntı var gel bak demesi lazım. Çok fazla müdahil olmasın orta hakem işini yapsın. Ama bakıyorsun şimdi kabak gibi Trabzonspor - Göztepe maçında hem de Kayserispor - Fenerbahçe maçında kabak gibi herkesin gördüğü ofsayt pozisyonlarında sadece VAR devreye girdi onuda şey için Türk futbolunda VAR devam ediyor ama alakasız pozisyonda herkesin görebildiği pozisyonda çizgi çiziyorlar çok komikler.

Teknoloji bu şekilde mi kullanılır? Trabzonspor - Göztepe maçında Sosa'nın pozisyonda Jerome'nin Sosa'nın bileğini kıracak şekilde. Potansiyel katil gibi bunu bir katil yapar ancak. Vicdansızca, acımasızca ayak bileğine hunharca vuruyor, bilek dönüyor Allah'tan sakatlık olmuyor. Yani bunu normal insan yapmaz. O pozisyonu görmezden geliyorsun sonraki pozisyonda bir çekme pozisyonu var on saniye içinde bir sarı kart bir de kırmızı kart göstermen gerekiyor oyuncuya. Böyle bir rezilliği ben dünyanın hiçbir yerinde görmedim.

Sörloth'un pozisyonu yine bütün kamuoyu yüzde yüz penaltı diyor. Ne oldu MHK ne oldu şimdi nerede VAR? Penaltı, kırmızı kart oralarda devreye girmiyorsun... 5 metre ofsayt pozisyonu var Trabzonspor'un attığı golde orada o VAR'ı çiziyorsun ya çok komiksiniz... Türk futbolunun ayarlarıyla birileri oynuyor.

Dün aynı şekilde Fenerbahçe'yi de yaktılar. 1 net penaltı hatta 2 penaltıda verilebilirdi. Kaleci Altaya'ın pozisyonu kırmızı kart. Buralara da VAR devre giremedi, yine bir ofsayt pozisyonunda devre girdi. Kesinlikle ayarlarla oynuyorlar gizli güçler var arkalarda. Hakemler yoksa bu kadar rahat hareket edemezler, VAR'ın başındakiler bu kadar rahat edemezler. MHK ve TFF acilen toplantı yapma durumundalar.

MHK'nin VAR'la ilgili yaptığı açıklama şudur; biz duruma hakim değiliz, biz görevimizi yapamıyoruz, biz bir çuval inciri berbat ettik, biz Türk futbolunu yerle bir etti. Türk futbolunun canına okuyorlar ve hala koltukta oturuyorlar...