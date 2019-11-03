Duraklama devri

Şampiyonluğu hedefleyen takımlardan Trabzonspor geçen hafta deplasmanda Medipol Başakşehir'den 1 puanı son saniye golüyle almıştı. Fırtına, 3 maçtır kaybeden ve sahaya 'hocasız' çıkan Göztepe'yi yenerek moral bulmak istiyordu. Verimsiz bir ilk yarı oynayan Karadeniz ekibi, 31. dakikada Jerome'dan yediği gole cevap veremedi. Süper Lig'de 2 haftada 5 puan kaybederek zirve yarışında ciddi bir yara aldı.