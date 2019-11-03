Duraklama devri - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
03 Kasım 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Duraklama devri

Duraklama devri

Duraklama devri

'de geçtiğimiz hafta deplasmanda ile 1-1 berabere kalan , bu hafta da evinde 'ye mağlup olarak zirve yarışında büyük bir yara aldı.

Şampiyonluğu hedefleyen takımlardan geçen hafta deplasmanda 'den 1 puanı son saniye golüyle almıştı. Fırtına, 3 maçtır kaybeden ve sahaya 'hocasız' çıkan 'yi yenerek moral bulmak istiyordu. Verimsiz bir ilk yarı oynayan Karadeniz ekibi, 31. dakikada Jerome'dan yediği gole cevap veremedi. 'de 2 haftada 5 puan kaybederek zirve yarışında ciddi bir yara aldı.

  1. 3.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Duraklama devri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN