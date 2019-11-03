Duraklama devri
Süper Lig'de geçtiğimiz hafta deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, bu hafta da evinde Göztepe'ye mağlup olarak zirve yarışında büyük bir yara aldı.
Şampiyonluğu hedefleyen takımlardan Trabzonspor geçen hafta deplasmanda Medipol Başakşehir'den 1 puanı son saniye golüyle almıştı. Fırtına, 3 maçtır kaybeden ve sahaya 'hocasız' çıkan Göztepe'yi yenerek moral bulmak istiyordu. Verimsiz bir ilk yarı oynayan Karadeniz ekibi, 31. dakikada Jerome'dan yediği gole cevap veremedi. Süper Lig'de 2 haftada 5 puan kaybederek zirve yarışında ciddi bir yara aldı.
- 3.11.2019
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Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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