12’den vurdu

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor'da, yabancı oyuncuların takımlarına katkısı artarak devam ediyor. Geçtiğimiz sezon bordo-mavililerin Süper Lig'de attığı 64 golün 43'ü yabancı futbolculardan gelirken, bu dönem de hem ligde hem de Avrupa'da mücadele eden Karadeniz ekibinin şu ana kadar kaydettiği 28 golün 24'üne yine yabancılar imza koymayı başardı. Bu sezon ligde 9, Avrupa'da ise 6 maç oynayan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Onazi dışında elinde bulunan yabancı oyuncuların tamamına forma şansı verdi.

YABANCILAR FIRTINA GİBİ

Bordo-mavililerin Süper Lig'de oynadığı 9 maçta attığı 19 golün 16'sı yabancılardan gelirken, 1'er kez Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı sahne aldı. 1 golü ise rakip kendi kalesine attı. Avrupa'da 6 maçta ise kaleye 9 füze gönderen Fırtına'da, 8 golde yabancı katkısı bulunurken, 1 gol ise Abdulkadir Parmak'ın ayağından elde edildi. Büyük umutlarla transfer edilen Sturridge'nin henüz 2 gol atması ve son derece formda olan Ekuban'ın sakatlanmasına rağmen yabancıların bu katkısı yüzleri güldürüyor. Sturridge'nin yükselen formu özellikle dikkat çekiyor.

BİRÇOK TAKIMI GEÇTİLER

Bordo-mavililerde yabancı oyuncular attıkları 16 golle, Süper Lig'de mücadele eden 12 takımdan daha çok gol kaydederken, zirveye yakın iki takım kadar da gole imza attılar. Ligde Ankaragücü (6), Göztepe (8), Kayseri (8), G.Saray (9), Denizli (9), Çaykur Rize (10), Antalya (10), Beşiktaş (11), Konya (11), G.Birliği (12), Kasımpaşa (12) ve Gaziantep'ten (14) daha fazla gole imza atan yabancılar, Sivas ve Başakşehir kadar da (16) fileleri sarstılar.

KOLBASTI ÖĞRENECEK

Dünyaca ünlü gol dansıyla tanınan Sturridge'nin kolbastı öğrenmek istediği ortaya çıktı. Trabzonlu olmayan tüm oyunculara kolbastı öğreten Abdulkadir Parmak'ın yeni öğrencisinin İngiliz forvet olacağı öğrenildi. Başta İngilizler olmak üzere tüm dünyanın takip ettiği Sturridge böylece kolbastıyı tüm dünyaya tanıtmış olacak.

MEKANIN SAHİBİ

Süper Lig'de ve Avrupa Ligi C Grubu'nda mücadele eden Fırtına'da Sörloth 8 golle takımın en skorer ismi oldu. Ekuban 5, Sosa, Novak ve Nwakaeme 2'şer; Pereira, Avdijaj, Abdulkadir Parmak ve Abdülkadir Ömür ise 1'er gol kaydetti.

16 PUANA DİREKT KATKI

Trabzonspor, kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulundururken, sakatlıkları nedeniyle uzun süredir Onazi ve Ekuban'dan yararlanamıyor. Sörloth 6, Nwakaeme, Sosa ve Sturridge 2 gol attı. Ekuban, Avdijaj, Novak ve Pereira 1'er gol kaydetti. Campi, Fernandes, Mikel, Onazi ve Hosseini ise henüz golle tanışamadı. Süper Lig'de 16 puan ile 4. sırada yer alan bordo-mavililerde yabancı oyuncular elde edilen 16 puana direk katkıda bulundular.

6 MİLYON KAZANDIRDI

Trabzonspor'un golcüsü Sörloth 6 lig maçında gol atarak takımının 12 puan toplamasına katkı yaptı. Ligde 6, Avrupa'da 2 gol atan Sörloth, 3 de asist yaparak Trabzonspor'a 11 gollük katkıda bulundu. Sörloth attığı gollerle Trabzonspor'un TFF'den 5 milyon 850 bin TL'lik puan primi almasının başrolünü oynadı.