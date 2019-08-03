'Yusuf'u 15'e vermeyiz'
Başkan Ahmet Ağaoğlu, transferle ilgili soruları yanıtladı. Ağaoğlu "Lille'in 80 milyon euro'ya Pepe'yi satmasının ardından Yusuf Yazıcı'nın bonservisini artırdınız mı? sorusuna "İlgileri devam ediyor ancak şu ana kadar 15 milyon euro önerdiler. Bu tekliflerinde ısrarcılar. Biz de bu paraya satmamakta ısrarcıyız. 15'e vermeyiz" dedi.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, transferle ilgili soruları yanıtladı. Ağaoğlu "Lille'in 80 milyon euro'ya Pepe'yi satmasının ardından Yusuf Yazıcı'nın bonservisini artırdınız mı? sorusuna "İlgileri devam ediyor ancak şu ana kadar 15 milyon euro önerdiler. Bu tekliflerinde ısrarcılar. Biz de bu paraya satmamakta ısrarcıyız. 15'e vermeyiz" dedi. Forvet transferiyle ilgili "Biri yarın (bugün) açıklanır. Bir tane daha alabiliriz" ifadelerini kullandı. Finansal Fair-Play konusunda attıkları adımlar sayesinde, cezadan kurtulduklarını kaydetti.
- 3.8.2019
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
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‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
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