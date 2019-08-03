'Yusuf'u 15'e vermeyiz'

Başkan Ahmet Ağaoğlu, transferle ilgili soruları yanıtladı. Ağaoğlu "Lille'in 80 milyon euro'ya Pepe'yi satmasının ardından Yusuf Yazıcı'nın bonservisini artırdınız mı? sorusuna "İlgileri devam ediyor ancak şu ana kadar 15 milyon euro önerdiler. Bu tekliflerinde ısrarcılar. Biz de bu paraya satmamakta ısrarcıyız. 15'e vermeyiz" dedi. Forvet transferiyle ilgili "Biri yarın (bugün) açıklanır. Bir tane daha alabiliriz" ifadelerini kullandı. Finansal Fair-Play konusunda attıkları adımlar sayesinde, cezadan kurtulduklarını kaydetti.