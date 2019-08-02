Ivanildo Fernandes Trabzonspor'da!

Bordo-mavili kulübün KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Portekiz'in Sporting CP Kulübünün profesyonel oyuncusu Ivanildo Jorge Mendes Fernandes'in, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

TRABZONSPOR FERNANDES TRANSFERİNİ DUYURDU

Trabzonspor, görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği Ivanildo Fernandes transferi için Sporting Lizbon ve oyuncuyla anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo-mavililerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ivanildo Jorge Mendes Fernandes kulübümüze geçici transferi konusunda, Sporting CP Kulübü ve futbolcu ile anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.