Ivanildo Fernandes Trabzonspor'da!
Trabzonspor, Ivanildo Fernandes transferi için Sporting Lizbon ve oyuncuyla anlaşma sağlandığını açıkladı. Portekizli stoper 1 yıl boyunca bordo-mavili formayı giyecek.
Bordo-mavili kulübün KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
"Portekiz'in Sporting CP Kulübünün profesyonel oyuncusu Ivanildo Jorge Mendes Fernandes'in, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."
TRABZONSPOR FERNANDES TRANSFERİNİ DUYURDU
Trabzonspor, görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği Ivanildo Fernandes transferi için Sporting Lizbon ve oyuncuyla anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo-mavililerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ivanildo Jorge Mendes Fernandes kulübümüze geçici transferi konusunda, Sporting CP Kulübü ve futbolcu ile anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
- 02.08.2019
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
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‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
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