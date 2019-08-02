Trabzonspor Fernandes'in transferini KAP'a bildirildi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Gaston Campi'nin ardından stopere bir takviye daha yaptı ve Sporting'den 23 yaşındaki Portekizli stoperi Ivanildo Fernandes'i kiraladı. Trabzonspor, Portekiz'den transferi Ivanildo Fernandes'in transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Bordo mavililerin KAP'a yaptığı açıklamada;



Portekiz'in Sporting CP Kulübünün profesyonel oyuncusu Ivanildo Jorge Mendes Fernandes'in, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.