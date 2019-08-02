Trabzonspor Fernandes'in transferini KAP'a bildirildi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Gaston Campi'nin ardından stopere bir takviye daha yaptı ve Sporting'den 23 yaşındaki Portekizli stoperi Ivanildo Fernandes'i kiraladı. Trabzonspor, Portekiz'den transferi Ivanildo Fernandes'in transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Gaston Campi'nin ardından stopere bir takviye daha yaptı ve Sporting'den 23 yaşındaki Portekizli stoperi Ivanildo Fernandes'i kiraladı. Trabzonspor, Portekiz'den transferi Ivanildo Fernandes'in transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Bordo mavililerin KAP'a yaptığı açıklamada;
Portekiz'in Sporting CP Kulübünün profesyonel oyuncusu Ivanildo Jorge Mendes Fernandes'in, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
- 02.08.2019
- Güncelleme: 02.08.2019 21:43
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
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‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
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