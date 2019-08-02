Trabzonspor'un sır gibi sakladığı forveti Alexander Sörloth!

Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Birçok genç futbolcuyu kadrosuna katan bordo-mavililer, golcü trasnferinde de sona geldi. Yakın bir zamanda golcü transferini açıklayacağız diyen Ağaoğlu'nun işaret ettiği isim belli oldu.

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonu Belçika ekibi Gent'te kiralık olarak geçiren Alexander Sörloth kadrosuna katmaya çok yakın.

"GALATASARAY BENİ İSTEDİ"

Geçtiğimiz yıl Gent'e kiralanan yıldız futbolcu imza töreninde Galatasaray'la ilgili açıklamalarda bulunmuştu. 23 yaşındaki forvet, imza töreninde konuşurken ''Galatasaray ve Middlesbrough'da beni istedi ancak ben Gent'i seçtim. Beni isteyen büyük takımlar olmasına rağmen teknik direktör Jess Thorup nedeniyle Gent'e transfer oldum. Beni yakından tanıyan birisi ve onunla çalışmanın daha iyi olacağına karar verdim.'' ifadelerini kullanmıştı.

9 MİLYON EURO'YA İNGİLTERE'YE GİTMİŞTİ

Geçen sezon devre arasında 9 milyon euro bonservis ücretiyle Midtjylland'dan Crystal Palace takımına transfer olan genç forvet, bu sezon ligde 12 maçta forma giyerken gol atamadı. 1.95 boyuyla hava toplarında etkili olan ve oyun tarzıyla Johan Elmander'i hatırlatan Sörloth, Norveç Milli Takımı'nda da 18 maça çıkarken 2 gol kaydetti.

ALEXANDER SÖRLOTH KİMDİR?

5 Aralık 1995 doğumlu olan Alexander Sörloth Norveç'te dünyaya geldi. Futbola Norveç ekibi Rosenborg'da başlayan golcü futbolcu, 31 Oca 2018 tarihinde Midtjylland'dan İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'a transfer olmuştu. Crystal Palace bu transfer için 9 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.