Trabzonspor'un santrforu İngiltere'den!

Bordo-mavililer, Hugo Rodallega ile anlaşma sağlayamayınca forvet arayışına girmişti. Karadeniz temsilcisi, bir süredir Daniel Sturridge'nin peşindeydi. Ancak İngiliz oyuncu, Ada'da 8 Ağustos'ta kapanacak transfer döneminin sonuna kadar bekleme süresi istedi. Fırtına bunun üzerine alternatif isimlere yöneldi ve Aleksandar Sörloth ile anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki forvet için kulübü Crystal Palace ile pazarlık masasına oturan Trabzonspor, kiralık anlaşmasına vardı.

Trabzonspor,? kulübü Crystal Palace ile el sıkıştıktan sonra Aleksandar Sörloth ile de görüşmelerini başlattı. 1.95 boyundaki kule santrforla da söz kesen bordo- mavililer hemen oyuncunun sözleşmesini hazırladı. Karadeniz temsilcisinin anlaşmaya vardığı Sörloth'un ailesi Türkiye'ye yabancı değil. 23 yaşındaki hücum oyuncusunun babası Goran Sörloth da futbolcuydu ve 1993-94 sezonunda Bursaspor'a transfer olmuştu. Trabzonspor bir forvet daha almayı planlıyor.



ÖZELLİKLERİ



Sol ayağını çok iyi kullanıyor

1.95'lik boyuna rağmen çabuk. Deparı güçlü

Kanatlarda da oynayabiliyor

Pas yeteneği gelişmiş

Bitiriciliği vasatın üzerinde

Hava toplarına hakim