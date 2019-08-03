Trabzonspor'a 1.95'lik santrfor! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
03 Ağustos 2019, Cumartesi
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'un santrforu İngiltere'den!

Trabzonspor'un santrforu İngiltere'den!

ekibi, 23 yaşındaki golcü için kulübü ile el sıkıştı. Sörloth da teklifi kabul etti. Genç oyuncu, 1 sezon kiralık oynayacak.

Bordo-mavililer, Hugo Rodallega ile anlaşma sağlayamayınca forvet arayışına girmişti. temsilcisi, bir süredir 'nin peşindeydi. Ancak İngiliz oyuncu, Ada'da 8 Ağustos'ta kapanacak döneminin sonuna kadar bekleme süresi istedi. Fırtına bunun üzerine alternatif isimlere yöneldi ve ile anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki forvet için kulübü ile pazarlık masasına oturan , kiralık anlaşmasına vardı.

Trabzonspor,? kulübü Crystal Palace ile el sıkıştıktan sonra Aleksandar Sörloth ile de görüşmelerini başlattı. 1.95 boyundaki kule santrforla da söz kesen bordo- mavililer hemen oyuncunun sözleşmesini hazırladı. Karadeniz temsilcisinin anlaşmaya vardığı Sörloth'un ailesi 'ye yabancı değil. 23 yaşındaki hücum oyuncusunun babası Goran Sörloth da futbolcuydu ve 1993-94 sezonunda 'a transfer olmuştu. Trabzonspor bir forvet daha almayı planlıyor.

ÖZELLİKLERİ

Sol ayağını çok iyi kullanıyor
1.95'lik boyuna rağmen çabuk. Deparı güçlü
Kanatlarda da oynayabiliyor
Pas yeteneği gelişmiş
Bitiriciliği vasatın üzerinde
Hava toplarına hakim

  1. 3.8.2019
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