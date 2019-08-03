Trabzonspor'un santrforu İngiltere'den!
Karadeniz ekibi, 23 yaşındaki golcü için kulübü Crystal Palace ile el sıkıştı. Sörloth da teklifi kabul etti. Genç oyuncu, 1 sezon kiralık oynayacak.
Bordo-mavililer, Hugo Rodallega ile anlaşma sağlayamayınca forvet arayışına girmişti. Karadeniz temsilcisi, bir süredir Daniel Sturridge'nin peşindeydi. Ancak İngiliz oyuncu, Ada'da 8 Ağustos'ta kapanacak transfer döneminin sonuna kadar bekleme süresi istedi. Fırtına bunun üzerine alternatif isimlere yöneldi ve Aleksandar Sörloth ile anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki forvet için kulübü Crystal Palace ile pazarlık masasına oturan Trabzonspor, kiralık anlaşmasına vardı.
Trabzonspor,? kulübü Crystal Palace ile el sıkıştıktan sonra Aleksandar Sörloth ile de görüşmelerini başlattı. 1.95 boyundaki kule santrforla da söz kesen bordo- mavililer hemen oyuncunun sözleşmesini hazırladı. Karadeniz temsilcisinin anlaşmaya vardığı Sörloth'un ailesi Türkiye'ye yabancı değil. 23 yaşındaki hücum oyuncusunun babası Goran Sörloth da futbolcuydu ve 1993-94 sezonunda Bursaspor'a transfer olmuştu. Trabzonspor bir forvet daha almayı planlıyor.
ÖZELLİKLERİ
Sol ayağını çok iyi kullanıyor
1.95'lik boyuna rağmen çabuk. Deparı güçlü
Kanatlarda da oynayabiliyor
Pas yeteneği gelişmiş
Bitiriciliği vasatın üzerinde
Hava toplarına hakim
- 3.8.2019
-
Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
-
Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
-
‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
Trabzonspor'un santrforu İngiltere'den! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.