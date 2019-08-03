Trabzonspor'dan Hosseini’ye yeni sözleşme
Trabzonspor geçen sezon başında Esteghlal'den aldığı Majed Hosseini'nin performansından bir hayli memnun. Bordo-mavililer, gelecek sezon kontratı sona erecek olan İranlı stopere yeni sözleşme önerecek.
Trabzonspor geçen sezon başında Esteghlal'den aldığı Majed Hosseini'nin performansından bir hayli memnun. Bordo-mavililer, gelecek sezon kontratı sona erecek olan İranlı stopere yeni sözleşme önerecek. Fırtına böylece başarılı stoperini teklif gelmesi halinde önümüzdeki yıllarda yüksek rakamlara satabilecek. Oyuncunun menajeriyle görüşmeler başladı.
- 3.8.2019
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
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‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
Trabzonspor'dan Hosseini’ye yeni sözleşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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