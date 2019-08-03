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03 Ağustos 2019, Cumartesi
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'dan Hosseini’ye yeni sözleşme

Trabzonspor'dan Hosseini’ye yeni sözleşme

geçen sezon başında Esteghlal'den aldığı Majed Hosseini'nin performansından bir hayli memnun. Bordo-mavililer, gelecek sezon kontratı sona erecek olan İranlı stopere yeni sözleşme önerecek.

geçen sezon başında Esteghlal'den aldığı Majed Hosseini'nin performansından bir hayli memnun. Bordo-mavililer, gelecek sezon kontratı sona erecek olan İranlı stopere yeni sözleşme önerecek. Fırtına böylece başarılı stoperini teklif gelmesi halinde önümüzdeki yıllarda yüksek rakamlara satabilecek. Oyuncunun menajeriyle görüşmeler başladı.

  1. 3.8.2019
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