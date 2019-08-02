Trabzonspor'dan CAS’a tepki: Sıfır tolerans nerede!

Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, CAS'a sert tepki gösterdi. Doğan, "CAS son kararıyla 'Mağdursunuz ama yapacak bir şeyimiz yok! Şikeden direkt etkilenmediniz' diyerek, 'Sıfır tolerans' ilkesini ve adalet arayanların haklarını yerle bir etmiştir" diye konuştu.