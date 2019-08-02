Trabzonspor'dan CAS’a tepki: Sıfır tolerans nerede!
Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, CAS'a sert tepki gösterdi. Doğan, "CAS son kararıyla 'Mağdursunuz ama yapacak bir şeyimiz yok! Şikeden direkt etkilenmediniz' diyerek, 'Sıfır tolerans' ilkesini ve adalet arayanların haklarını yerle bir etmiştir" diye konuştu.
Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, CAS'a sert tepki gösterdi. Doğan, "CAS son kararıyla 'Mağdursunuz ama yapacak bir şeyimiz yok! Şikeden direkt etkilenmediniz' diyerek, 'Sıfır tolerans' ilkesini ve adalet arayanların haklarını yerle bir etmiştir" diye konuştu.
- 2.8.2019
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Dorukhan korkuttu
Toplam 1
Yorum
eray yönetim gs ve fbnin altında kaldık transferlerde defans derken tam isabet derken zaman geçiyor forvet defans kanat orta saha şart
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‘Ver Ferdi’yi al Umut’u
Toplam 2
Yorum
murat Çıldırmış bunlar.
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Deniz Türüç Fenerbahçe'de! Başkan açıkladı
Toplam 6
Yorum
fb40 deniç türüç tam fenerbahçenin oyuncusu topu ileride rakip sahada tutabilen devansı rahatsız eden şut çekebilen bir oyuncu hemen alın abii
Trabzonspor'dan CAS’a tepki: Sıfır tolerans nerede! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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