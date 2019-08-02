Trabzonspor'dan CAS’a tepki: Sıfır tolerans nerede! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2019, Cuma
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'dan ’a tepki: Sıfır tolerans nerede!

Trabzonspor'dan CAS’a tepki: Sıfır tolerans nerede!

Başkan Yardımcısı , 'a gösterdi. Doğan, "CAS son kararıyla 'Mağdursunuz ama yapacak bir şeyimiz yok! Şikeden direkt etkilenmediniz' diyerek, 'Sıfır tolerans' ilkesini ve adalet arayanların haklarını yerle bir etmiştir" diye konuştu.

Başkan Yardımcısı , 'a gösterdi. Doğan, "CAS son kararıyla 'Mağdursunuz ama yapacak bir şeyimiz yok! Şikeden direkt etkilenmediniz' diyerek, 'Sıfır tolerans' ilkesini ve adalet arayanların haklarını yerle bir etmiştir" diye konuştu.

  1. 2.8.2019
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