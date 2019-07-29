Trabzonspor Obi Mikel'e kavuştu
Bordo mavili kulübün, daha önce 2+1 yıllığına anlaşma sağladığı Nijeryalı yıldız John Obi Mikel, Trabzon'a geldi. İşte ilk görüntüler...
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