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01 Ağustos 2019, Perşembe
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Transferde son dakika! 'a geldiler... İşte yapılan teklif

Transferde son dakika! İstanbul'a geldiler... İşte yapılan teklif

'un yıldız futbolcusu için Lille Sportif Direktörü 'a geldi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

transferi resmiyet kazanıyor. Lille'in sportif direktörü transferi bitirmek için 'a geldi. Campos, burada Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile görüştü.

LILLE'İN TEKLİFİ 17 MİLYON EURO!

Fransız kulübünün ilk teklifinin 17 milyon Euro + Edgar Le + sonraki satıştan yüzde 10 pay olduğu öğrenilirken, Trabzonspor bu teklifi reddetti. Transferin 20 milyon Euro'ya yakın bir bedelle gerçekleşmesi bekleniyor.

  1. 01.08.2019
  2. Güncelleme: 01.08.2019 17:15
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