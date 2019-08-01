Transferde son dakika! İstanbul'a geldiler... İşte yapılan teklif

Yusuf Yazıcı transferi resmiyet kazanıyor. Lille'in sportif direktörü Lucas Campos transferi bitirmek için İstanbul'a geldi. Campos, burada Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile görüştü.

LILLE'İN TEKLİFİ 17 MİLYON EURO!

Fransız kulübünün ilk teklifinin 17 milyon Euro + Edgar Le + sonraki satıştan yüzde 10 pay olduğu öğrenilirken, Trabzonspor bu teklifi reddetti. Transferin 20 milyon Euro'ya yakın bir bedelle gerçekleşmesi bekleniyor.