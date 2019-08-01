Transferde son dakika! İstanbul'a geldiler... İşte yapılan teklif
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Yusuf Yazıcı için Lille Sportif Direktörü Lucas Campos İstanbul'a geldi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Yusuf Yazıcı transferi resmiyet kazanıyor. Lille'in sportif direktörü Lucas Campos transferi bitirmek için İstanbul'a geldi. Campos, burada Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile görüştü.
LILLE'İN TEKLİFİ 17 MİLYON EURO!
Fransız kulübünün ilk teklifinin 17 milyon Euro + Edgar Le + sonraki satıştan yüzde 10 pay olduğu öğrenilirken, Trabzonspor bu teklifi reddetti. Transferin 20 milyon Euro'ya yakın bir bedelle gerçekleşmesi bekleniyor.
- 01.08.2019
- Güncelleme: 01.08.2019 17:15
- Fenerbahçeli Max Kruse gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray...
- Galatasaray'da Fatih Terim'den Emre Mor itirafı! "Çok yetenekli ama..."
- Aboubakar müjdesi! Portekiz basını yazdı
- Falcao rest çekti! Sponsor devrede ve ödenecek rakam... Son dakika Galatasaray transfer haberleri
- Rıdvan Dilmen'den Kruse-Alex kıyaslaması!
-
Dorukhan korkuttu
Toplam 1
Yorum
eray yönetim gs ve fbnin altında kaldık transferlerde defans derken tam isabet derken zaman geçiyor forvet defans kanat orta saha şart
-
‘Ver Ferdi’yi al Umut’u
Toplam 2
Yorum
murat Çıldırmış bunlar.
-
Deniz Türüç Fenerbahçe'de! Başkan açıkladı
Toplam 6
Yorum
fb40 deniç türüç tam fenerbahçenin oyuncusu topu ileride rakip sahada tutabilen devansı rahatsız eden şut çekebilen bir oyuncu hemen alın abii
Transferde son dakika! İstanbul'a geldiler... İşte yapılan teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.