Trabzonspor’un Pogba’sı
Genç oyuncuları oynatıp parlatan Trabzonspor'un 2. Lig takımı Pendikspor'dan kadrosuna kattığı Taha Tunç, bu transferi ay-yıldızlı forma altındaki performansına bağlıyor.
Genç oyuncuları oynatıp parlatan Trabzonspor'un 2. Lig takımı Pendikspor'dan kadrosuna kattığı Taha Tunç, bu transferi ay-yıldızlı forma altındaki performansına bağlıyor. Stiliyle Fransız yıldız Pogba'ya benzetilen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Trabzonspor'da banko bir isme dönüşmeyi istediğini belirtiyor.
- 2.8.2019
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Dorukhan korkuttu
Toplam 1
Yorum
eray yönetim gs ve fbnin altında kaldık transferlerde defans derken tam isabet derken zaman geçiyor forvet defans kanat orta saha şart
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‘Ver Ferdi’yi al Umut’u
Toplam 2
Yorum
murat Çıldırmış bunlar.
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Deniz Türüç Fenerbahçe'de! Başkan açıkladı
Toplam 6
Yorum
fb40 deniç türüç tam fenerbahçenin oyuncusu topu ileride rakip sahada tutabilen devansı rahatsız eden şut çekebilen bir oyuncu hemen alın abii
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