Trabzonspor’un Pogba’sı

Genç oyuncuları oynatıp parlatan Trabzonspor'un 2. Lig takımı Pendikspor'dan kadrosuna kattığı Taha Tunç, bu transferi ay-yıldızlı forma altındaki performansına bağlıyor. Stiliyle Fransız yıldız Pogba'ya benzetilen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Trabzonspor'da banko bir isme dönüşmeyi istediğini belirtiyor.

