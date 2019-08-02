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02 Ağustos 2019, Cuma
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Trabzonspor’un Pogba’sı

Genç oyuncuları oynatıp parlatan 'un 2. Lig takımı Pendikspor'dan kadrosuna kattığı , bu transferi ay-yıldızlı forma altındaki performansına bağlıyor.

Genç oyuncuları oynatıp parlatan 'un 2. Lig takımı Pendikspor'dan kadrosuna kattığı , bu transferi ay-yıldızlı forma altındaki performansına bağlıyor. Stiliyle Fransız yıldız 'ya benzetilen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Trabzonspor'da banko bir isme dönüşmeyi istediğini belirtiyor.

  1. 2.8.2019
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