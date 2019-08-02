Trabzonspor'da Doğan Erdoğan sınıfı geçti
Lask Linz'den transfer edilen Doğan Erdoğan, Avusturya kampında sınıfı geçti. Hoffenheim ve Parma maçlarında oyuna sonradan giren ancak stoper olarak görev yapan 22 yaşındaki futbolcu, Verona sınavında ise asıl mevkisi olan orta alanda oynadı. Erdoğan'ın 11'i zorlayabileceği belirtildi.
Lask Linz'den transfer edilen Doğan Erdoğan, Avusturya kampında sınıfı geçti. Hoffenheim ve Parma maçlarında oyuna sonradan giren ancak stoper olarak görev yapan 22 yaşındaki futbolcu, Verona sınavında ise asıl mevkisi olan orta alanda oynadı. Erdoğan'ın 11'i zorlayabileceği belirtildi.
- 2.8.2019
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Dorukhan korkuttu
Toplam 1
Yorum
eray yönetim gs ve fbnin altında kaldık transferlerde defans derken tam isabet derken zaman geçiyor forvet defans kanat orta saha şart
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‘Ver Ferdi’yi al Umut’u
Toplam 2
Yorum
murat Çıldırmış bunlar.
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Deniz Türüç Fenerbahçe'de! Başkan açıkladı
Toplam 6
Yorum
fb40 deniç türüç tam fenerbahçenin oyuncusu topu ileride rakip sahada tutabilen devansı rahatsız eden şut çekebilen bir oyuncu hemen alın abii
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