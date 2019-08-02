Trabzonspor'da Doğan Erdoğan sınıfı geçti

Lask Linz'den transfer edilen Doğan Erdoğan, Avusturya kampında sınıfı geçti. Hoffenheim ve Parma maçlarında oyuna sonradan giren ancak stoper olarak görev yapan 22 yaşındaki futbolcu, Verona sınavında ise asıl mevkisi olan orta alanda oynadı. Erdoğan'ın 11'i zorlayabileceği belirtildi.