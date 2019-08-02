Trabzonspor'da forma rekoru kırıldı!
Karadeniz ekibinin 229 TL'den satışa çıkardığı yeni sezon formalarına taraftar büyük ilgi gösteriyor. Şu ana kadar sadece takımın deplasman maçlarında kullanacağı gri forma 40 bin adetlik satış rakamına ulaşarak rekor kırdı.
Karadeniz ekibinin 229 TL'den satışa çıkardığı yeni sezon formalarına taraftar büyük ilgi gösteriyor. Şu ana kadar sadece takımın deplasman maçlarında kullanacağı gri forma 40 bin adetlik satış rakamına ulaşarak rekor kırdı. Bu rakamlardan son derece memnun olan Trabzonspor yönetimi de hedef büyüttü. Daha önce 150 bin hedefini koyan yöneticiler artık 200 bin satmaları gerektiğini söyledi.
- 2.8.2019
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Dorukhan korkuttu
Toplam 1
Yorum
eray yönetim gs ve fbnin altında kaldık transferlerde defans derken tam isabet derken zaman geçiyor forvet defans kanat orta saha şart
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‘Ver Ferdi’yi al Umut’u
Toplam 2
Yorum
murat Çıldırmış bunlar.
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Deniz Türüç Fenerbahçe'de! Başkan açıkladı
Toplam 6
Yorum
fb40 deniç türüç tam fenerbahçenin oyuncusu topu ileride rakip sahada tutabilen devansı rahatsız eden şut çekebilen bir oyuncu hemen alın abii
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