Trabzonspor'da forma rekoru kırıldı! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'da forma rekoru kırıldı!

'da forma rekoru kırıldı!

Trabzonspor'da forma rekoru kırıldı!

ekibinin 229 TL'den satışa çıkardığı taraftar gösteriyor. Şu ana kadar sadece takımın deplasman maçlarında kullanacağı gri forma 40 bin adetlik satış rakamına ulaşarak rekor kırdı.

ekibinin 229 TL'den satışa çıkardığı taraftar gösteriyor. Şu ana kadar sadece takımın deplasman maçlarında kullanacağı gri forma 40 bin adetlik satış rakamına ulaşarak rekor kırdı. Bu rakamlardan son derece memnun olan yönetimi de hedef büyüttü. Daha önce 150 bin hedefini koyan yöneticiler artık 200 bin satmaları gerektiğini söyledi.

  1. 2.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'da forma rekoru kırıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN