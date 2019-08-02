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02 Ağustos 2019, Cuma
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'den siftah

Obi Mikel'den siftah

nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve yeni transfer dün sağlık kontrolünden geçti. Sağlık kontrolleri tamamlanan futbolcular kendilerine uygulanan özel antrenman programı dahilinde 'nde çalışma yaptılar.

Afrika Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve yeni transfer dün sağlık kontrolünden geçti. Sağlık kontrolleri tamamlanan futbolcular kendilerine uygulanan özel antrenman programı dahilinde 'nde çalışma yaptılar. Teknik direktör iki oyuncu ile bir süre sohbet etti.

32 yaşındaki ön libero Obi Mikel, bugün takımla ilk kez çalışacak. Fırtına'da 3 günlük izin bitti.

  1. 2.8.2019
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