Obi Mikel'den siftah

Afrika Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve yeni transfer Obi Mikel dün sağlık kontrolünden geçti. Sağlık kontrolleri tamamlanan futbolcular kendilerine uygulanan özel antrenman programı dahilinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalışma yaptılar. Teknik direktör Ünal Karaman iki oyuncu ile bir süre sohbet etti.



32 yaşındaki ön libero Obi Mikel, bugün takımla ilk kez çalışacak. Fırtına'da 3 günlük izin bitti.