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02 Ağustos 2019, Cuma
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Fernandes Trabzonspor'a imza atacak

Fernandes Trabzonspor'a imza atacak

Fırtına, yolların ayrıldığı Toure'nin yerine Portekiz'in takımından İvanildo Fernandes'i renklerine bağlıyor. 23 yaşındaki oyuncu dün sabah saatlerinde indiği Trabzon'da meşaleler ve tezahüratlarla karşılandı

Geçen sezon Portekiz Ligi'ni 6. bitiren Moirense'de kiralık oynayan Portekizli savunmacı, 24 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Sol ayaklı stoperin bugün sağlık kontrolünden geçirileceği ve bir sorun yaşanmazsa sözleşme yapılacağı öğrenildi. Fırtına'nın, Fernandes'i 'dan kiralayacağı, anlaşmada satın alma opsiyonunun da bulunacağı belirtildi.

NOVAK KALMAK İSTİYOR
Yılda 900 bin euro alan ve sözleşmesi 2020'de bitecek olan Çekyalı sol bek ile devam edilmek isteniyor. Menajeri çağrılan 28 yaşındaki futbolcuya aynı şartlarda mukavele yenileme önerisi yapıldı. Kalmak isteyen Novak'ın imza atması bekleniyor.

  1. 2.8.2019
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