Fernandes Trabzonspor'a imza atacak
Fırtına, yolların ayrıldığı Toure'nin yerine Portekiz'in Sporting Lizbon takımından İvanildo Fernandes'i renklerine bağlıyor. 23 yaşındaki oyuncu dün sabah saatlerinde indiği Trabzon'da meşaleler ve tezahüratlarla karşılandı
Geçen sezon Portekiz Ligi'ni 6. bitiren Moirense'de kiralık oynayan Portekizli savunmacı, 24 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Sol ayaklı stoperin bugün sağlık kontrolünden geçirileceği ve bir sorun yaşanmazsa sözleşme yapılacağı öğrenildi. Fırtına'nın, Fernandes'i Sporting Lizbon'dan kiralayacağı, anlaşmada satın alma opsiyonunun da bulunacağı belirtildi.
NOVAK KALMAK İSTİYOR
Yılda 900 bin euro alan ve sözleşmesi 2020'de bitecek olan Çekyalı sol bek ile devam edilmek isteniyor. Menajeri çağrılan 28 yaşındaki futbolcuya aynı şartlarda mukavele yenileme önerisi yapıldı. Kalmak isteyen Novak'ın imza atması bekleniyor.
- 2.8.2019
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Dorukhan korkuttu
Toplam 1
Yorum
eray yönetim gs ve fbnin altında kaldık transferlerde defans derken tam isabet derken zaman geçiyor forvet defans kanat orta saha şart
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‘Ver Ferdi’yi al Umut’u
Toplam 2
Yorum
murat Çıldırmış bunlar.
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Deniz Türüç Fenerbahçe'de! Başkan açıkladı
Toplam 6
Yorum
fb40 deniç türüç tam fenerbahçenin oyuncusu topu ileride rakip sahada tutabilen devansı rahatsız eden şut çekebilen bir oyuncu hemen alın abii
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