Trabzonspor'dan defansa takviye
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Portekizli stoper Ivanildo Fernandes ile anlaşma sağladı. Transferle ilgili detayları A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan aktardı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Şenol Güneş, A Milli Takım'a kimleri davet edecek? İşte muhtemel isimler...
- Usta yazarlar şampiyonu belirledi!
- Süper Lig'in 2018-19 şampiyonu yüzde 91 ihtimalle belli oldu!
- Trabzonspor trafik kazasında ölen taraftarlarını andı
- Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması!
- Ahmet Çakar'dan penaltı ve kırmızı kart yorumu
- İşte dört büyüklerin yeni transferlerle ilk 11'leri! Şampiyonluğun favorisi...
- Trabzonspor'un maç kadrosu belli oldu
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.