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30 Temmuz 2019, Salı
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'ın ret kararına 'dan sert tepki!

CAS'ın ret kararına Trabzonspor'dan sert tepki!

'nin, 'in 2010-11 sezonuna ilişkin yapılan başvuru dosyasını reddetmesine 'dan ilk tepki geldi. Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı , "Trabzonspor'un çok yanlı bir karar ile kararını reddettiler." ifadelerini kullandı.

'nin, 'in 2010-11 sezonuna ilişkin yapılan başvuru dosyasını reddetmesinin ardından Uluslararası 'ne () başvuran 'a ret yanıtı geldi.

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Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı , konuyla ilgili olarak Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, CAS'ın adaletinden şüphe duyduklarını belirtti. Bülbüloğlu, şunları söyledi:

"İnanılmaz derecede saçma bir karar. CAS'ın da adaletinden artık şüpheliyim. Çünkü kendi bültenlerinde temiz adına örnek gösterdikleri Trabzonspor'un Disiplin Komitesi'nde incelenme kararını bile reddedecekleri kadar taraflı bir kurum. Normalde 2 Ağustos'ta açıklanacağına dair bize yazı yollamıştılar ancak bugün bültenlerinde açıklamışlar. Kendi bültenlerinde temiz futbol adına verdikleri ve mücadelemizi övdükleri Trabzonspor'un çok yanlı bir karar ile kararını reddettiler. Tamamen adaletsiz bir kurum orası. Burası bir karar merci değil. Disiplin Komitesi'nin bizim yaptığımızı başvuruyu alıp incelemesi ve karar vermesi için bir karar çıkacak. Ama bunu bile reddetmesi tamamen taraflı ve hakikaten kendi CAS bülteninde iki ay önce temiz futbol için kaç yıldır verdiğimiz mücadeleyi örnek gösteren CAS, bugün reddediyor. Bu kabul edilebilir değil. Temiz futbol adına Trabzonspor'un verdiği mücadeleyi anlattı, asıl şampiyonun Trabzonspor olduğunu yazdılar. Ben de 'Böyle bir yer' diye çok ümitlenmiştim ama adaletin olmadığı bir yermiş. Bundan sonrası için yönetim olarak ve 'deki avukatlarımızla bir değerlendirme yapıp yol haritamızı belirleyeceğiz."

  1. 30.07.2019
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