James Rodriguez bombası! Fenerbahçe...
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, TRT Spor’da Fenerbahçe’nin transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, “Fenerbahçe'de Damien Comolli, Real Madrid'den James Rodriguez ve Lucas Silva'yı istedi." İfadelerini kullandı.
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