İşte Trabzonspor'un Sturridge teklifi

Fırtına, Liverpool'la sözleşmesi biten Sturridge ile masaya oturmuştu. Fransız Foot Mercato sitesi, bordo-mavililerin İngiliz golcüye yaptığı teklifi duyurdu. Özel haberde 29 yaşındaki forvete yıllık 2 milyon euro önerildiği ancak Sturridge'nin daha yüksek taleplerde bulunduğu ifade edildi. Bonservisinin elinde olmasının kendisine sağladığı avantajı kullanmak isteyen yıldızın 3 milyon euro maaşın yanı sıra 2 milyon euro da imza parası istediği öğrenildi.