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02 Ağustos 2019, Cuma
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İşte 'un teklifi

İşte Trabzonspor'un Sturridge teklifi

Fırtına, 'la sözleşmesi biten ile masaya oturmuştu. sitesi, bordo-mavililerin İngiliz golcüye yaptığı teklifi duyurdu.

Fırtına, 'la sözleşmesi biten ile masaya oturmuştu. sitesi, bordo-mavililerin İngiliz golcüye yaptığı teklifi duyurdu. Özel haberde 29 yaşındaki forvete yıllık 2 milyon euro önerildiği ancak Sturridge'nin daha yüksek taleplerde bulunduğu ifade edildi. Bonservisinin elinde olmasının kendisine sağladığı avantajı kullanmak isteyen yıldızın 3 milyon euro maaşın yanı sıra 2 milyon euro da imza parası istediği öğrenildi.

  1. 2.8.2019
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