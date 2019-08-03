Karadeniz'de dostluk rüzgarları - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
03 Ağustos 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Karadeniz'de dostluk rüzgarları

Karadeniz'de dostluk rüzgarları

Karadeniz'de dostluk rüzgarları

'un 52. yaş kutlamaları bordo-mavili kulüp ile arasında dostluk rüzgarları esmesini sağladı.

Trabzonlu altyapı oyuncularının önünde duran formalı bir çocuğun fotoğrafının altına anlamlı bir mesaj yazıp "Spor kardeşliktir. 52. yaşın kutlu olsun komşu" yazan Çaykur Rizespor Kulübü'ne 'dan "Düşlerimiz hep aynı denize ulaşır. Hep birlikte sevineceğimiz güzel bir gelecek için; teşekkürler kardeş" yanıtı geldi. Karadeniz'de dostluk rüzgarı esti.

  1. 3.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karadeniz'de dostluk rüzgarları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN