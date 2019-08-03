Karadeniz'de dostluk rüzgarları
Trabzonspor'un 52. yaş kutlamaları bordo-mavili kulüp ile Çaykur Rizespor arasında dostluk rüzgarları esmesini sağladı.
Rizespor, Trabzonspor'un 52. yaşını kutladı. pic.twitter.com/g1zl02Sq6M— Fotomaç (@fotomac) August 2, 2019
- 3.8.2019
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
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‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
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