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03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Sturridge’de hâlâ favori

Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori

temsilcisi, 'den şu ana kadar olumlu veya olumsuz bir yanıt alamadı. 30 yaşındaki İngiliz forvet, ailesiyle ABD'de tatilini sürdürüyor. Bahis siteleri, Daniel Sturridge'nin en çok 'a yakın olduğunu işaret ediyor.

temsilcisi, 'den şu ana kadar olumlu veya olumsuz bir yanıt alamadı. 30 yaşındaki İngiliz forvet, ailesiyle ABD'de tatilini sürdürüyor. Bahis siteleri, Daniel Sturridge'nin en çok 'a yakın olduğunu işaret ediyor. Fırtına'yı sırasıyla Rangers, , ve Leicester City izliyor. En ciddi şekilde Trabzonspor ilgileniyor.

  1. 3.8.2019
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