Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Karadeniz temsilcisi, Daniel Sturridge'den şu ana kadar olumlu veya olumsuz bir yanıt alamadı. 30 yaşındaki İngiliz forvet, ailesiyle ABD'de tatilini sürdürüyor. Bahis siteleri, Daniel Sturridge'nin en çok Trabzonspor'a yakın olduğunu işaret ediyor.
Karadeniz temsilcisi, Daniel Sturridge'den şu ana kadar olumlu veya olumsuz bir yanıt alamadı. 30 yaşındaki İngiliz forvet, ailesiyle ABD'de tatilini sürdürüyor. Bahis siteleri, Daniel Sturridge'nin en çok Trabzonspor'a yakın olduğunu işaret ediyor. Fırtına'yı sırasıyla Rangers, Aston Villa, Crystal Palace ve Leicester City izliyor. En ciddi şekilde Trabzonspor ilgileniyor.
- 3.8.2019
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
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‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
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