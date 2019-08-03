Trabzonspor'da Ünal Karaman: Prag'a hazırız
Karadeniz ekibinde teknik direktör Ünal Karaman, Sparta Prag karşılaşması hakkında görüşlerini açıkladı. Başarılı çalıştırıcı "Sparta Prag güçlü bir ekip. Ligleri de başladı. İyi bir başlangıç yapamadılar. Biz henüz resmi maç oynamadık ancak hazırlık karşılaşmaları yaptık. Ciddi rakiplerle de oynadık. Şu anda Prag maçına hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Turu geçmek için planlarımızı yapıyoruz. Taktik idmanlarına daha fazla ağırlık veriyoruz" ifadelerini kullandı.
Karadeniz ekibinde teknik direktör Ünal Karaman, Sparta Prag karşılaşması hakkında görüşlerini açıkladı. Başarılı çalıştırıcı "Sparta Prag güçlü bir ekip. Ligleri de başladı. İyi bir başlangıç yapamadılar. Biz henüz resmi maç oynamadık ancak hazırlık karşılaşmaları yaptık. Ciddi rakiplerle de oynadık. Şu anda Prag maçına hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Turu geçmek için planlarımızı yapıyoruz. Taktik idmanlarına daha fazla ağırlık veriyoruz" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, Sparta Prag ile oynayacağı Avrupa Ligi maçında forvette Caleb Ekuban'a şans vermeyi düşünüyor.
İngiliz basınından sürpriz bir iddia geldi. Trabzonspor'un Polonyalı kaleci Bartozs Bialkowski'yi istediği belirtildi. Uğurcan Çakır'ın yedeği olarak Erce Kardeşler alınmıştı.
Nemanja Andjusic, Trabzon'a ve halkına çabuk alıştı. 22 yaşındaki genç futbolcu kemençeyi duyar duymaz hemen horona kalkıyor. Sosyal medyada ona çok büyük ilgi var.
TARAFTARLAR OYUNCULARI BAĞRINA BASTI
Trabzonspor, Avusturya Kampı dönüşü ilk idmanını taraftara açık şekilde gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, tesislere akın ederken futbolculara moral verdiler. Taraftarlar özellikle yeni transferlere özel tezahüratlar yaptılar. Sakatlığı bulunan Yusuf Yazıcı ve evrak işlemleri henüz yetişmeyen İvanildo Fernandes idmana katılmadı.
- 3.8.2019
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
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‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
Trabzonspor'da Ünal Karaman: Prag'a hazırız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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