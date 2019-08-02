Adebayor'dan flaş hamle!
Trabzonspor'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Santrfor arayışları devam eden bordo-mavililerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Togolu golcü Adebayor sosyal medya hesabından Trabzonspor'u takibe aldı.
Adebayor transferinde flaş gelişme! Santrfor arayışlarına bir süredir devam eden bordo-mavililerde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Deneyimli golcü Emmanuel Adabayor, Trabzonspor'u sosyal medya hesabından takibe aldı. Togolu golcünün bu hamlesi bordo-mavililere transfer olacağı şeklinde yorumlandı.
- 02.08.2019
- Güncelleme: 02.08.2019 22:34
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
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‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
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