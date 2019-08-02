Adebayor'dan flaş hamle!

Adebayor transferinde flaş gelişme! Santrfor arayışlarına bir süredir devam eden bordo-mavililerde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Deneyimli golcü Emmanuel Adabayor, Trabzonspor'u sosyal medya hesabından takibe aldı. Togolu golcünün bu hamlesi bordo-mavililere transfer olacağı şeklinde yorumlandı.





