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02 Ağustos 2019, Cuma
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'dan flaş hamle!

Adebayor'dan flaş hamle!

'da sıcak gelişmeleri yaşanıyor. arayışları devam eden bordo-mavililerde sürpriz bir gelişme yaşandı. golcü hesabından Trabzonspor'u takibe aldı.

transferinde flaş gelişme! arayışlarına bir süredir devam eden bordo-mavililerde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Deneyimli golcü Emmanuel Adabayor, 'u hesabından takibe aldı. golcünün bu hamlesi bordo-mavililere olacağı şeklinde yorumlandı.



  1. 02.08.2019
  2. Güncelleme: 02.08.2019 22:34
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