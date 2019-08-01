Obi Mikel sabırsız - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
01 Ağustos 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Obi Mikel sabırsız

sabırsız

Obi Mikel sabırsız

“Nwakaeme ve ’nin burada olması bana çok yardımcı olacak. Performansım artacak”

Fırtına'nın dünyaca ünlü transferi sabırsız… 'a gelen ve yarın bordomavili takım ile çalışmalara başlayacak 32 yaşındaki ön libero, idman eksiği bulunmadığını ve kısa sürede takımın arkadaşlarının performansını yakalayacağını söyledi. Vatandaşları Nwakaeme ve 'ye de kavuşan Nijeryalı süper yıldız, "Onların varlığı benim buraya alışmama ve performansıma olumlu katkı yapacak" ifadesini kullandı.

12 NUMARAYI GİYECEK
Obi Mikel, 'nda forma giydiği için gecikmeli olarak Trabzon'a gelmişti. Nijeryalı süper yıldızın kaç numaralı formayı giyeceği de belli oldu. 32 yaşındaki ön liberonun, 'de 'de oynadığı dönemde giydiği 12 numarayı bir kez daha sırtına geçirecek.
  1. 1.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Obi Mikel sabırsız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN