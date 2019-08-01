Obi Mikel sabırsız
“Nwakaeme ve Onazi’nin burada olması bana çok yardımcı olacak. Performansım artacak”
12 NUMARAYI GİYECEK
Obi Mikel, Afrika Kupası'nda forma giydiği için gecikmeli olarak Trabzon'a gelmişti. Nijeryalı süper yıldızın kaç numaralı formayı giyeceği de belli oldu. 32 yaşındaki ön liberonun, İngiltere'de Chelsea'de oynadığı dönemde giydiği 12 numarayı bir kez daha sırtına geçirecek.
- 1.8.2019
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Mitroglou ikna edilecek
Toplam 1
Yorum
Yasama Çalışmadan 600 bin Euro para veriyorlar kabul etmiyorsun. Sahada ise hiç yoksun. Çağdaş eşkiyalık yapmak buna derler. İnsan utanır.
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Atiba korkutuyor
Toplam 1
Yorum
Husnu Anadolu takimlari dahi guclu bu sene besiktas atibanin gencini bulmali atia kulubeden baslamali canerde oyle gonulde sakatliklari uzun surer
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Bayern Münih Fenerbahçe maçı için bu başlığı attı!
Toplam 1
Yorum
10ur Sadık ya :o)) Böyle bir defans adamın olur ise elbette fark yersin. Karşında Ankaragücü veya Akhisar yok ki kekleyesin.
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