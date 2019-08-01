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01 Ağustos 2019, Perşembe
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: Bizi bu sezon görün

Nwakaeme: Bizi bu sezon görün

, kampında alkış aldı. Geçen yıl 27 lig maçında 10 gol, 10 asistlik bir performans ortaya koyan bu sezon da takımın en etkili silahlarından biri olacağının sinyalini verdi.

, kampında alkış aldı. Geçen yıl 27 lig maçında 10 gol, 10 asistlik bir performans ortaya koyan bu sezon da takımın en etkili silahlarından biri olacağının sinyalini verdi. Nwakaeme, "Bu sezon önemli işlere imza atacağız" dedi.
  1. 1.8.2019
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