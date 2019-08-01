Nwakaeme: Bizi bu sezon görün
Nwakaeme, Avusturya kampında alkış aldı. Geçen yıl 27 lig maçında 10 gol, 10 asistlik bir performans ortaya koyan Nijeryalı bu sezon da takımın en etkili silahlarından biri olacağının sinyalini verdi.
- 1.8.2019
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Mitroglou ikna edilecek
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Yorum
Yasama Çalışmadan 600 bin Euro para veriyorlar kabul etmiyorsun. Sahada ise hiç yoksun. Çağdaş eşkiyalık yapmak buna derler. İnsan utanır.
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Atiba korkutuyor
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Yorum
Husnu Anadolu takimlari dahi guclu bu sene besiktas atibanin gencini bulmali atia kulubeden baslamali canerde oyle gonulde sakatliklari uzun surer
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Bayern Münih Fenerbahçe maçı için bu başlığı attı!
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10ur Sadık ya :o)) Böyle bir defans adamın olur ise elbette fark yersin. Karşında Ankaragücü veya Akhisar yok ki kekleyesin.
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