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01 Ağustos 2019, Perşembe
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En az alan Karaman

En az alan Karaman

 Lig'de 4 büyük takımı çalıştıran teknik adamlar arasında en az kazanan isim oldu.

Lig'de 4 büyük takımı çalıştıran teknik adamlar arasında en az kazanan isim oldu. 54 yaşındaki hoca yıllık 4.5 milyon TL alırken, Galatasaray 18 milyon TL, 'ın hocası 12 milyon TL, 'nin çalıştırıcısı 10 milyon TL alıyor.
  1. 1.8.2019
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