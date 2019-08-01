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01 Ağustos 2019, Perşembe
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Rol model

Rol model Jose Sosa

, duruşu ve profesyonelliği ile genç oyunculara rol model olmaya devam ediyor. Her antrenman sonrası farklı bir gençle özel sohbet gerçekleştiren Arjantinli, 'ın da sahadaki gözü kulağı olacak.

, duruşu ve profesyonelliği ile genç oyunculara rol model olmaya devam ediyor. Her antrenman sonrası farklı bir gençle özel sohbet gerçekleştiren Arjantinli, 'ın da sahadaki gözü kulağı olacak. Sosa'nın saha dışında da takım arkadaşlarıyla zaman geçirmesi ve onlara yardımcı olması hem teknik heyeti hem yönetimi memnun ediyor
  1. 1.8.2019
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