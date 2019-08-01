Rol model Jose Sosa
Kaptan Sosa, duruşu ve profesyonelliği ile genç oyunculara rol model olmaya devam ediyor. Her antrenman sonrası farklı bir gençle özel sohbet gerçekleştiren Arjantinli, Ünal Karaman'ın da sahadaki gözü kulağı olacak.
- 1.8.2019
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Mitroglou ikna edilecek
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Yasama Çalışmadan 600 bin Euro para veriyorlar kabul etmiyorsun. Sahada ise hiç yoksun. Çağdaş eşkiyalık yapmak buna derler. İnsan utanır.
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Atiba korkutuyor
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Husnu Anadolu takimlari dahi guclu bu sene besiktas atibanin gencini bulmali atia kulubeden baslamali canerde oyle gonulde sakatliklari uzun surer
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Bayern Münih Fenerbahçe maçı için bu başlığı attı!
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10ur Sadık ya :o)) Böyle bir defans adamın olur ise elbette fark yersin. Karşında Ankaragücü veya Akhisar yok ki kekleyesin.
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