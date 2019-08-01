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01 Ağustos 2019, Perşembe
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Adebayor 2 yıllık istiyor

Adebayor 2 yıllık istiyor

Forvet adayları arasında yer alan 'un menajeri önemli açıklamalarda bulundu.

Forvet adayları arasında yer alan 'un menajeri 'dan önemli açıklamalar. 'e konuşan Usta, " ile transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Adebayor Trabzonspor'dan 2 yıllık sözleşme talep etti. 6 ay sonra 'ne olacağım' diye düşünmemek istemiyor. Trabzonspor ise 1 yıllık sözleşme önerdi. Yıllık ücret konusunda fazla bir sıkıntı yok. Eğer iki taraf da biraz fedakarlık yaparsa Trabzonspor'a imza atar" dedi.
  1. 1.8.2019
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