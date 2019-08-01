Geri sayım

Rodallega'nın ayrılışının ardından yaklaşık 1 aydır golcü transferi yapmak için uğraş veren bordo-mavililer, Daniel Sturridge'i Trabzon'a getirmek için yoğun mesai harcıyor. 29 yaşındaki İngiliz forvet ile daha önce yapılan görüşmelerde söz kesen bordo-mavililer, oyuncunun Amerika'daki tatilini bitirip Türkiye'ye gelmesini bekliyor. Sturridge'ye, Sosa'nın ardından takımda en çok kazanan ikinci oyuncu olacağı bir teklif sunan yönetimin bu transfer için hafta sonuna kadar bekleyeceği öğrenildi. Futbol kariyerinde İngiltere dışına çıkmaması nedeniyle kafası karışık olan Sturridge 'Evet' dediği an transfer resmiyet kazanacak.



ESKI ARKADAŞI DEVREDE

Karadeniz ekibinin Nijeryalı transferi Obi Mikel de Chelsea'de birlikte oynadığı Sturridge'nin Trabzon'a gelmesi için aracı olmuş durumda. 4 yıl sonra UEFA Avrupa Ligi bileti alan Trabzonspor, Sturridge'nin Avrupa kadrosunda da olmasını istiyor. Bu nedenle yarın akşama kadar UEFA'ya kadrosunu bildirmesi gereken bordo-mavililerin transferler için önünde kısa süre kaldı. Yarın akşama kadar bu iş bitmezse ünlü forvet, Sparta Prag maçına çıkamayacak. İngiliz santrfor son görüşmede bir kez daha zaman istemiş, temasları sürdüren yönetici Sertaç Güven Türkiye'ye geri dönmüştü.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Forvet mevkisinin yanı sıra kanatlarda da görev yapabilmektedir.

Sol ayağını kullanırken; nispeten sağ ayağı ile de şutlar deniyor.

2007-08'de Manchester United ile hem FA Cup, hem FA Youth Cup hem de Premier League'de gol atan ilk oyuncu olarak kulübün tarihine de geçti.

2009 yılında 7,25 milyon euro bedelle Chelsea'ye transfer olan yıldız, burada Trabzonspor'un yeni transferi Obi Mikel ile birlikte oynamıştır.?



Liverpool formasıyla 160 maça çıkan Sturridge, 67 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Bordo-mavililer, 1.5 milyon euro'nun yanında gol-asist ve başarıya göre bonuslar ile toplam 3 milyon euro'luk bir teklif yaptı.