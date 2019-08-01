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01 Ağustos 2019, Perşembe
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Geri sayım

Geri sayım

Son görüşmede birkaç gün daha süre talep eden 29 yaşındaki İngiliz santrfor, yarın akşama kadar ‘evet’ demezse maçında forma giyemeyecek. Ama gelişmeler olumlu yönde.

Rodallega'nın ayrılışının ardından yaklaşık 1 aydır golcü transferi yapmak için uğraş veren bordo-mavililer, 'i Trabzon'a getirmek için yoğun mesai harcıyor. 29 yaşındaki İngiliz forvet ile daha önce yapılan görüşmelerde söz kesen bordo-mavililer, oyuncunun Amerika'daki tatilini bitirip 'ye gelmesini bekliyor. Sturridge'ye, Sosa'nın ardından takımda en çok kazanan ikinci oyuncu olacağı bir teklif sunan yönetimin bu için hafta sonuna kadar bekleyeceği öğrenildi. kariyerinde dışına çıkmaması nedeniyle kafası karışık olan Sturridge 'Evet' dediği an transfer resmiyet kazanacak.

ESKI ARKADAŞI DEVREDE
ekibinin Nijeryalı transferi de 'de birlikte oynadığı Sturridge'nin Trabzon'a gelmesi için aracı olmuş durumda. 4 yıl sonra Avrupa Ligi bileti alan , Sturridge'nin Avrupa kadrosunda da olmasını istiyor. Bu nedenle yarın akşama kadar UEFA'ya kadrosunu bildirmesi gereken bordo-mavililerin transferler için önünde kısa süre kaldı. Yarın akşama kadar bu iş bitmezse ünlü forvet, maçına çıkamayacak. İngiliz santrfor son görüşmede bir kez daha zaman istemiş, temasları sürdüren yönetici Sertaç Güven Türkiye'ye geri dönmüştü.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Forvet mevkisinin yanı sıra kanatlarda da görev yapabilmektedir.
Sol ayağını kullanırken; nispeten sağ ayağı ile de şutlar deniyor.
2007-08'de ile hem FA Cup, hem FA Youth Cup hem de 'de gol atan ilk oyuncu olarak kulübün tarihine de geçti.
2009 yılında 7,25 milyon euro bedelle Chelsea'ye transfer olan yıldız, burada Trabzonspor'un yeni transferi Obi Mikel ile birlikte oynamıştır.?

formasıyla 160 maça çıkan Sturridge, 67 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Bordo-mavililer, 1.5 milyon euro'nun yanında gol-asist ve başarıya göre bonuslar ile toplam 3 milyon euro'luk bir teklif yaptı.

  1. 1.8.2019
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