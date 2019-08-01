Fernandes bombası - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
01 Ağustos 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Fernandes bombası

Fernandes bombası

Fernandes bombası

 Toure'nin ayrılması sonrası savunmaya takviye yapmak için arayışlara başlayan , aradığı ismi Portekiz'de buldu. Trabzonspor, ’un 23 yaşındaki stoperini alıyor.

Toure'nin ayrılması sonrası savunmaya takviye yapmak için arayışlara başlayan , aradığı ismi Portekiz'de buldu. Portekiz'in O Jogo adlı internet sitesinin haberine göre, 'un 23 yaşındaki genç defans oyuncusu İvanildo Fernandes, ekibi ile kiralık olarak sözleşme imzalamak için 'a gelecek. Oyuncunun, Luis Neto'nun da transferi ile ilk 11'de şans bulmasının zor olacağı belirtilen haberde, transferin gerçekleşmesi halinde eski Sporting Lizbonlu Joao Pereira ile birlikte oynayacağı kaydedildi. 20 Eylül 2015 yılında Lizbon'un ikinci takımı ile ilk profesyonel maçına çıkan oyuncu ilk golünü ise 2016'da Famalicao filelerine attı.

1.94 BOYU İLE TAM KULE
Sporting B Takımı ile 83 maça çıkan ve 2 gol atan Fernandes, Moreirense formasını 26 kez giydi. 1.94 boyundaki futbolcunun Portekiz ekibi ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Fernandes'in hava toplarında çok etkili olduğu belirtiliyor.

26 MAÇTA OYNADI
Sporting Lizbon genç takımlarında forma giyen Fernandes, 23 yaşında ve 1.94 boyunda. Genç futbolcu geçen sezon Moreirense takımında kiralık olarak forma giydi. 26 maçta görev alırken, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
  1. 1.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fernandes bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN