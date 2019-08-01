Fernandes bombası
Zargo Toure'nin ayrılması sonrası savunmaya takviye yapmak için arayışlara başlayan Trabzonspor, aradığı ismi Portekiz'de buldu. Trabzonspor, Sporting Lizbon’un 23 yaşındaki stoperini alıyor.
1.94 BOYU İLE TAM KULE
Sporting B Takımı ile 83 maça çıkan ve 2 gol atan Fernandes, Moreirense formasını 26 kez giydi. 1.94 boyundaki futbolcunun Portekiz ekibi ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Fernandes'in hava toplarında çok etkili olduğu belirtiliyor.
26 MAÇTA OYNADI
Sporting Lizbon genç takımlarında forma giyen Fernandes, 23 yaşında ve 1.94 boyunda. Genç futbolcu geçen sezon Moreirense takımında kiralık olarak forma giydi. 26 maçta görev alırken, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
- 1.8.2019
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Mitroglou ikna edilecek
Toplam 1
Yorum
Yasama Çalışmadan 600 bin Euro para veriyorlar kabul etmiyorsun. Sahada ise hiç yoksun. Çağdaş eşkiyalık yapmak buna derler. İnsan utanır.
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Atiba korkutuyor
Toplam 1
Yorum
Husnu Anadolu takimlari dahi guclu bu sene besiktas atibanin gencini bulmali atia kulubeden baslamali canerde oyle gonulde sakatliklari uzun surer
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Bayern Münih Fenerbahçe maçı için bu başlığı attı!
Toplam 1
Yorum
10ur Sadık ya :o)) Böyle bir defans adamın olur ise elbette fark yersin. Karşında Ankaragücü veya Akhisar yok ki kekleyesin.
Fernandes bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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