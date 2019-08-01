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01 Ağustos 2019, Perşembe
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Pereira yok

Pereira yok

Parma hazırlık maçında attığı golle moral depolayan 35 yaşındaki sağ bekin, 'nde 8 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak

Parma hazırlık maçında attığı golle moral depolayan 35 yaşındaki sağ bekin, 'nde 8 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak mücadelesinde forma giyemeyeceği ortaya çıktı. 2016 yılında forması giyerken, ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında kırmızı kart gören tecrübeli oyuncu, Avrupa arenasındaki 1 maçlık cezasını Prag karşısında çekecek.
  1. 1.8.2019
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