Sturridge operasyonu
Traboznspor, Daniel Sturridge'i bitiriyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, görüşmeler için İstanbul’a döndü. 29 yaşı ndaki İngiliz santrfora yıllığı 1.5 milyon euro’dan 3 senelik sözleşme önerildi, temaslar devam ediyor.
SON DETAYLAR MASADA
BaşkanAhmet Ağaoğlu da Avusturya kampından yurda döndü. Ağaoğlu, dünya yıldızının transferindeki son detayları görüşmeye başladı. Bordo-mavililerin ilk temaslarda 3 yıllık teklif sunduğu ve bunun kabul edildiği belirtiliyor. Sturridge'ye senelik 1.5 milyon euro önerildi. İmza parası da var. Ancak yönetimin bu parayı hak etmesi için oyuncunun sözleşmesine bazı maddeler ekleyeceği belirlendi. Bunların oynayacağı maç, atacağı gol sayısı gibi maddeler olduğu öğrenildi. Yönetim, Sturridge ile görüşmeleri hafta başına kadar bitirmek istiyor.
ADEBAYOR HAZIR
Trabzonspor'un transferine en yakın olduğu isim ise Emmanuel Adebayor... Başakşehir ile sözleşme yenilemeyen ve bonservisini eline alan Togolu golcünün, bordo-mavililerin 1.5 milyon euro'ya yakın teklifini kabul ettiği öğrenildi?.
FORMA SPONSORLUĞU
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun transfer görüşmelerinin yanı sıra forma göğüs sponsorluğu görüşmesi için de İstanbul'a geldiği belirtildi. Ağaoğlu'nun, uzun süredir masada olduğu bir firma ile son detayları görüştüğü ve imzaların yakın olduğu vurgulanıyor.
Yunus Emre SEL
- 27.7.2019
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Sturridge operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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