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27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Sturridge operasyonu

Sturridge operasyonu

Traboznspor, 'i bitiriyor. Başkan , görüşmeler için ’a döndü. 29 yaşı ndaki İngiliz santrfora yıllığı 1.5 milyon euro’dan 3 senelik sözleşme önerildi, temaslar devam ediyor.

Efsane kaptanı Cemil Usta'nın adını taşıyan sezonda şampiyonluk yaşamak isteyen , güçlü bir kadro kurmak için yoğun mesai harcıyor. Chelsea'de yıldızlaşan Nijerya Milli Takımı'nın kaptanı Obi Mikel'i renklerine katan bordo-mavililer, forvet hattı için de ses getirecek bir isimle anlaşmaya çalışıyor. Yönetimin, Liverpool ile sözleşmesi biten 29 yaşındaki forvet transferinde son aşamaya geldiği öğrenildi. Uzun süredir İngiltere-Türkiye arası mekik dokuyan bordo-mavili yöneticiler, oyuncuya 3 yıllık sözleşme ve imza parası teklif etti.

SON DETAYLAR MASADA
Başkan da Avusturya kampından yurda döndü. Ağaoğlu, dünya yıldızının transferindeki son detayları görüşmeye başladı. Bordo-mavililerin ilk temaslarda 3 yıllık teklif sunduğu ve bunun kabul edildiği belirtiliyor. Sturridge'ye senelik 1.5 milyon euro önerildi. İmza parası da var. Ancak yönetimin bu parayı hak etmesi için oyuncunun sözleşmesine bazı maddeler ekleyeceği belirlendi. Bunların oynayacağı maç, atacağı gol sayısı gibi maddeler olduğu öğrenildi. Yönetim, Sturridge ile görüşmeleri hafta başına kadar bitirmek istiyor.

ADEBAYOR HAZIR
Trabzonspor'un transferine en yakın olduğu isim ise ... Başakşehir ile sözleşme yenilemeyen ve bonservisini eline alan Togolu golcünün, bordo-mavililerin 1.5 milyon euro'ya yakın teklifini kabul ettiği öğrenildi?.

FORMA SPONSORLUĞU
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun transfer görüşmelerinin yanı sıra forma göğüs sponsorluğu görüşmesi için de 'a geldiği belirtildi. Ağaoğlu'nun, uzun süredir masada olduğu bir firma ile son detayları görüştüğü ve imzaların yakın olduğu vurgulanıyor.

Yunus Emre SEL
  1. 27.7.2019
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