Calep Ekuban Trabzonspor kampına katıldı
Afrika Uluslar Kupası’nda Gana Milli Takımı’nın formasını giyen golcü futbolcu Caleb Ekuban, yaptığı iznin ardından Trabzonspor'un Avusturya'da gerçekleştirdiği kampa katıldı.
Afrika Uluslar Kupası'nda Gana Milli Takımı'nın formasını giydiği için izinli olan golcü futbolcu Caleb Ekuban, Trabzonspor'un Avusturya'da gerçekleştirdiği kampa katıldı.
Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman ile görüşen oyuncu durumu hakkında bilgi verdi. Takım arkadaşlarıyla hasret gideren Ekuban çalışmalarına start verdi.
FUTBOLCULAR KAMERA KARŞISINA GEÇTİ
Trabzonspor'lu oyuncular sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanda renkli görüntüler yaşandı. Uğurcan Çakır kamera arkasına geçerken, Abdulkadir Ömür ise takım arkadaşlarından röportaj yaparak kamp değerlendirmesi aldı.
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Calep Ekuban Trabzonspor kampına katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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