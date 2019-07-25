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25 Temmuz 2019, Perşembe
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Calep Ekuban kampına katıldı

Calep Ekuban Trabzonspor kampına katıldı

’nda Gana ’nın formasını giyen golcü futbolcu , yaptığı iznin ardından 'un 'da gerçekleştirdiği kampa katıldı.

'nda Gana 'nın formasını giydiği için izinli olan golcü futbolcu , 'un 'da gerçekleştirdiği kampa katıldı.

Ünal Karaman'dan oyunculara fırça!

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman ile görüşen oyuncu durumu hakkında bilgi verdi. Takım arkadaşlarıyla hasret gideren Ekuban çalışmalarına start verdi.

FUTBOLCULAR KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Trabzonspor'lu oyuncular sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanda renkli görüntüler yaşandı. Uğurcan Çakır kamera arkasına geçerken, Abdulkadir Ömür ise takım arkadaşlarından röportaj yaparak kamp değerlendirmesi aldı.

  1. 25.07.2019
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