Trabzonspor'dan Mbemba bombası

Trabzonspor, Toure'nin ayrılmasından sonra savunma bölgesine bir takviye daha yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda birçok isimle görüşen bordo-mavililer, Porto'da forma giyen 24 yaşındaki Kongolu stoper Chancel Mbemba Mangulu'yu kiralamak için girişimlere başlayacak. Menajerler aracılığıyla bu transfer için maliyet araştırması yapan yönetim, kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Mbemba'yı ciddi bir rekabet ortamı oluşturacağı için almak istiyor. 1.82 cm boyundaki Mbemba geçtiğimiz sezon çoğu kupa olmak üzere sadece 8 maçta forma giyebildi ve bu nedenle oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.



12 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

2014-2015 sezonunda Anderlecht ile ile çıktığı 36 maçta 3 gollük performans sergileyen Mangulu, sezon sonunda Belçika Süper Kupası'nı müzeye götürdü. 2015-2016 sezonu öncesinde ise yönünü İngiltere'ye çevirip 12 milyon euro'ya Newcastle United'a transfer oldu. İngiliz ekibi ile 11 maça çıkabilen Chancel Mbemba, geçen sezonun sonunda Porto'ya geçti. Bir dönem Beşiktaş'ın da gündemine gelen genç futbolcu için Karadeniz ekibinin yönetiminin ısrarlı olduğu ve şartları zorlamayı planladığı belirtildi. Yönetimin bir stoper takviyesi yapacağı biliniyor.

Yunus Emre SEL



45 MAÇTA OYNADI

Chancel Mbemba, milli formayı kariyerinde ilk kez 2012 yılında Demokratik Kongo Milli Takımı'na davet edilerek giydi. A Milli forma ile kariyeri boyunca toplamda 45 maçta sahne aldı.