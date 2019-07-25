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25 Temmuz 2019, Perşembe
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Schick bombası

Schick bombası

Bordo-mavililer, ’nın Çekyalı forveti Patrick Schick için kiralama teklifi sundu. Çizme ekibinin bunu kabul ettiği ve transferin bugün sonuçlanabileceği belirtildi.

'da forvet transferinde sıcak saatler yaşanıyor. Uzun zamandır arayışta olan bordomavili ekip, 'nın Çekyalı forveti için oyuncunun kulübüne satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulundu. Roma'nın bu öneriyi kabul ettiği ve genç santrforun önümüzdeki günlerde imza için 'ye geleceği öğrenildi. Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde oynayacağı ön eleme karşılaşmalarının kadrosuna Patrik Schick'in ismini de yazdırmak istiyor. Bu bağlamda transferi en kısa sürede resmiyete kavuşturacak. altyapısında yetişen Schick, 2016 yılında Sampdoria'ya oldu.

ADEBAYOR İLE DE GÖRÜŞÜLÜYOR
Sampdoria'dan ise Roma'ya geçen Schick, önce 5 milyon euro'luk bedelle kiralandı. Roma, daha sonra Sampdoria'ya 9 milyon euro daha ödeyerek bonservisini aldı. Genç futbolcu geçen sezon Roma ile 32 maçta 5 gol attı. Yaşı 23 ve piyasa değeri 15 milyon euro olan Shick'in kiralanması durumunda forvet transferini kapatmayı planlamayan bordo-mavililer bonservisi elinde olan Adebayor ile yapılan görüşmelerde de ilerleme kat etti. Trabzonspor'un her iki oyuncuyla ilgili gelişmeleri bugün net bir şekilde sonuçlandırması bekleniyor.
Yunus Emre

GÖZLER FORVETTE
Ünal Karaman, forvet transferi bekliyor. Rodallega'nın ayrılmasının ardından Ekuban'ın da henüz kampa katılmaması ileri uçta idmanlarda da eksiklik yaşanıyor. Altınordu'dan alınan 17 yaşındaki Salih Kavraz'ın da lisans işlemlerinin henüz tamamlanamaması nedeniyle Karaman'ın elinde alternatif olarak genç futbolcular Koray Kılıç ve Muhamet Akpınar yer alıyor.

  1. 25.7.2019
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