Rakip Parma

Trabzonspor, bugün Avusturya'daki 3. hazırlık maçını İtalya'nın Parma takımıyla oynayacak. Macaristan İkinci Lig ekibi Haladas ile 0-0, Hoffenheim ile 3-3 berabere kalan bordo-mavililer, bu kez Parma ile kozlarını paylaşacak.

FIRTINA, bugün Avusturya'daki 3. hazırlık maçını İtalya'nın Parma takımıyla oynayacak. Macaristan İkinci Lig ekibi Haladas ile 0-0, Hoffenheim ile 3-3 berabere kalan bordo-mavililer, bu kez Parma ile Ottensheim kasabasında TSİ 19.30'da karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Karadeniz ekibi, 4. hazırlık maçını da 29 Temmuz'da da Verona takımı ile yaptıktan sonra Trabzon'a dönecek.