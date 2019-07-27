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27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Rakip Parma

Rakip Parma

, bugün Avusturya'daki 3. hazırlık maçını İtalya'nın Parma takımıyla oynayacak. Macaristan İkinci Lig ekibi Haladas ile 0-0, Hoffenheim ile 3-3 berabere kalan bordo-mavililer, bu kez Parma ile kozlarını paylaşacak.

FIRTINA, bugün Avusturya'daki 3. hazırlık maçını İtalya'nın Parma takımıyla oynayacak. Macaristan İkinci Lig ekibi Haladas ile 0-0, Hoffenheim ile 3-3 berabere kalan bordo-mavililer, bu kez Parma ile Ottensheim kasabasında TSİ 19.30'da karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Karadeniz ekibi, 4. hazırlık maçını da 29 Temmuz'da da Verona takımı ile yaptıktan sonra Trabzon'a dönecek.
  1. 27.7.2019
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