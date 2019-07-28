Trabzonspor’un 52. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
28 Temmuz 2019, Pazar
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’un 52. meşalelerle kutlandı

Trabzonspor’un 52. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı

’un 52. meşalelerle kutlandı. Trabzonspor’un 52. kuruluş yıl dönümü ’te yapılan meşale etkinliği ile kutlandı.

'un 52. 'te gerçekleşen meşale organizasyonu ile kutlandı. Sütlüce'de yapılan kutlamalara Başkan Ahmet Ağaoğlu ve çok sayıda Trabzonspor taraftarı katılım gösterdi. Konser ve horon gösterileri ile gün boyu süren kutlamalarda Ağaoğlu, tekne ile Haliç'e açılarak taraftarlarla birlikte meşale yaktı.

  1. 28.07.2019
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