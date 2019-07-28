Trabzonspor’un 52. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı
Trabzonspor’un 52. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı. Trabzonspor’un 52. kuruluş yıl dönümü Haliç’te yapılan meşale etkinliği ile kutlandı.
Trabzonspor'un 52. kuruluş yıl dönümü Haliç'te gerçekleşen meşale organizasyonu ile kutlandı. Sütlüce'de yapılan kutlamalara Başkan Ahmet Ağaoğlu ve çok sayıda Trabzonspor taraftarı katılım gösterdi. Konser ve horon gösterileri ile gün boyu süren kutlamalarda Ağaoğlu, tekne ile Haliç'e açılarak taraftarlarla birlikte meşale yaktı.
- 28.07.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
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