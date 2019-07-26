Şaka değil Sturridge
Trabzonspor golcü transferinde son aşamaya geldi. Gözünü karartan Karadeniz ekibi, Liverpool’dan ayrılan 29 yaşındaki forvet Daniel Sturridge ile masaya oturdu. Hatta büyük oranda bu transferi bitirdi.
TRANSFER BUGÜN SONA EREBİLİR
İngiltere-Türkiye arası mekik dokuyan bordo-mavili yöneticiler, oyuncuya 3 yıllık sözleşme ve imza parası teklif etti. Kariyerinde Aston Villa, Manchester City, Chelsea, Bolton, Wesr Bromwich ve Liverpool gibi önemli takımlarda forma giyen 29 yaşındaki İngiliz yıldız, ilk görüşmelerde Trabzonspor'a gelme fikrine sıcak baktı. Ancak daha sonra rakamsal farklılıklar ortaya çıksa da yönetim, yaptığı çok sıkı pazarlıklar sonucunda bu sorunun büyük bir bölümünü ortadan kaldırdı. Sturridge'nin kendisi ve ailesi tarafından yönetilen menajerlik şirketi ile temaslarını sürdüren bordo-mavililer bu işi bugün sonuçlandırmaya çalışacak.
Yunus Emre SEL
- 26.7.2019
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
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