Ünal Karaman'dan Yusuf Yazıcı yorumu

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Parma maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı ve kamp dönemini değerlendiren Karaman, Yusuf Yazıcı, transfer ve yeni sezon çalışmalarından bahsetti.

"İYİ BİR HAZIRLIK OLDU"

Takımının iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini söyleyen Ünal Karaman, "İyi hazırlık oldu. Eksiklerimizi gördük. Oyun ve pozisyon açısından eksikleimiz var. Bu müsabakalar da bunları görmek adına yapılan müsabakalar. Hem işin şov boyutunda varız hem de eksiklerimizi görmek için varız." dedi.



"GENÇLER TRİBÜNDE ALKIŞLARKEN BİR ANDA..."

Karaman, Trabzonspor'un kadrosu ile ilgili gelen soruya, "Kadromuz zaten şekilli. Kadromuzla çok fazla oynayacak halimiz yok. Yeni aldığımız gençlerin haricinde, bizim kendi gençlerimiz biraz tahribatlıydı. 1461'den aldığımız gençler kötü bir tecrübe edindiler orada. Genç takımdaki çocuklarımız, tribünde alkışladıkları abileriyle bir anda oynamaya başladılar, alışacaklar." ifadelerini kullandı.

"YUSUF YAZICI BENİM OĞLUM KARDEŞİM"

Geçtiğimiz günlerde Yusuf Yazıcı ile antrenmanda yaşanan olayla ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, "Sturridge'den daha önemlisi bizim kendi bünyemizde sorunlarımız var. Antrenmanda yaşadığımız bir olayla ilgili demediklerini bırakmadılar. Yusuf'la ilgili olayda yok hoca kızdı, Yusuf sinirlendi, şu oldu, bu oldu diyorlar. Sonra da gelip Yusuf mutsuz, ayrılmak istiyor diyorlar. Bu tür olaylarla ilgili fikirleri olan arkadaşlar, düşüncelerini kendilerine saklasınlar. Bunlar bizim ailemiz içerisinde yaşanan şeyler. Yusuf sadece Trazbon'un değil, Türkiye'nin, hepimizin değeri. Kendisi benim kardeşim, oğlum gibidir." diyerek sözlerini noktaladı.