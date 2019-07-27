Trabzonspor Parma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kadrolar, eksik oyuncular, CANLI yayın bilgileri...
Yeni sezon kapsamında sürdürdüğü yoğun mesaisine kısa bir ara veren Trabzonspor, Parma karşılaşmasıyla ile hazırlık çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. 29 Temmuz'da da Verona takımı ile oynayacağı hazırlık maçı sonrası Avusturya kampını tamamlayıp Trabzon'a dönecek olan Bordo- Mavili takım, Haladas ile Hoffenheim ile iki hazırlık maçı yapmıştı. Peki, Trabzonspor Parma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Ayrıntılar, CANLI yayın ve son durum kadro bilgileri fotomac.com.tr'de...
Yeni sezon için geri sayımını sürdüren Trabzonspor, Avusturya'nın Linz şehrinde çalışmalarına devam ediyor. Bordo- Mavili takım, üçüncü hazırlık maçını İtalya'nın Parma takımıyla yapacak. Takımın taraftarları günler öncesinden maç bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor Parma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte yanıtı...
Trabzonspor Parma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Ottensheim kasabasında oynanacak karşılaşma TRT Spor'dan şifresiz olarak naklen yayınlanacak, maç TSİ 19.30'da başlayacak.
EKUBAN KADRODA AMA MIKEL EKSİK
Avusturya'da yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'da kadroda da toparlanmaya başladı. Bordo-mavililerde forvet oyuncusu Caleb Ekuban'ın da kampa dahil olmasıyla tek eksik yeni transfer Obi Mikel kaldı.
Afrika Uluslar Kupası nedeniyle izin olan Mikel'in takıma Trabzon'da katılacağı ve burada kendisi için de imza töreni düzenleneceği kaydedildi.
FIRTINA İKİ HAZIRLIK MAÇI YAPTI
Bordo mavili takım Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Macaristan İkinci Lig ekibi Haladas ile 0-0 berabere kalmıştı. Ünal Karaman'ın öğrencileri ikinci hazırlık maçında ise Bundesliga ekibi Hoffenheim ile karşı karşıya gelmiş sahadan 3-3 beraberlikle ayrılmıştı.
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Trabzonspor Parma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kadrolar, eksik oyuncular, CANLI yayın bilgileri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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