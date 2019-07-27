Yeni sezon için geri sayımını sürdüren Trabzonspor, Avusturya'nın Linz şehrinde çalışmalarına devam ediyor. Bordo- Mavili takım, üçüncü hazırlık maçını İtalya'nın Parma takımıyla yapacak. Takımın taraftarları günler öncesinden maç bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor Parma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte yanıtı...

Trabzonspor Parma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ottensheim kasabasında oynanacak karşılaşma TRT Spor'dan şifresiz olarak naklen yayınlanacak, maç TSİ 19.30'da başlayacak.

EKUBAN KADRODA AMA MIKEL EKSİK

Avusturya'da yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'da kadroda da toparlanmaya başladı. Bordo-mavililerde forvet oyuncusu Caleb Ekuban'ın da kampa dahil olmasıyla tek eksik yeni transfer Obi Mikel kaldı.

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle izin olan Mikel'in takıma Trabzon'da katılacağı ve burada kendisi için de imza töreni düzenleneceği kaydedildi.

FIRTINA İKİ HAZIRLIK MAÇI YAPTI

Bordo mavili takım Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Macaristan İkinci Lig ekibi Haladas ile 0-0 berabere kalmıştı. Ünal Karaman'ın öğrencileri ikinci hazırlık maçında ise Bundesliga ekibi Hoffenheim ile karşı karşıya gelmiş sahadan 3-3 beraberlikle ayrılmıştı.